JOVANOV O OSLOBAĐANJU PUČISTA: Odluka Apelacionog suda doneta pod pritiskom uličara, blokadera i plenumaša

ŠEF poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je danas da je odluka Apelacionog suda u Novom Sadu o ukidanju pritvora aktivistima Pokreta slobodnih građana i grupe Stav optuženim za pokušaj rušenja ustavnog poretka doneta pod pritiskom, kako je rekao, uličara, blokadera i plenumaša.

Jovanov je za Pink rekao da sudije ne sude po Ustavu i zakonu, već u skladu sa pritiskom koji se na njih izvrši i ukazao da je puštanje iz pritvora profesorke Marije Vasić i još dvoje aktivista sporno jer je delo koje im se stavlja na teret državni udar.

- Ta Marija Vasić je pričala da ima kontakte sa vojskom koja će da dođe 15. marta i da se uključi u njihove demonstracije, u faktički pokušaj svrgavanja vlasti, pokušaj puča i državnog udara - rekao je Jovanov komentarišući odluku Apelacionog suda u Novom Sadu da ukine pritvor za troje od šestoro uhapšenih aktivista, optuženih za rušenje ustavnog poretka Srbije, i odredi im kućni pritvor.

Jovanov je dodao da se sud nije suprotstavio pritiscima niti je izdao saopštenje u kojem bi, kako kaže, naveo da su sudije nezavisne, da postupaju po pravnim normama u skladu sa Ustavom i zakonima.

- Ne, oni su rekli: 'vi ste nas pritiskali, mi ćemo da ih faktički pustimo na slobodu - rekao je Jovanov.

Komentarišući to što je predsednik SNS Miloš Vučević najavio da će pozvati simpatizere te stranke da od ponedeljka blokiraju sud u Novom Sadu kako bi bili pušteni na slobodu četvoricu mladića koji su u pritvoru jer su branili stranačke prostorije, Jovanov je rekao da apsolutno podržava taj predlog i ocenio da je Apelacioni sud pokazao kako stranke u postupku treba da se ponašaju.

- Ne da traže dobre advokate i da iznose pravne argumente, nego da organizuju ljude koji će da blokiraju sud i onda će sud da donese odluku, presudu, rešenje u skladu sa onim što vam odgovara - naveo je Jovanov.

Prema njegovim rečima, oni koji blokiraju su ''nacrtali'' kako treba da se ponaša neko ko ima predmet pred sudom.

- Mi ćemo lepo da vas blokiramo, ne možete da uđete na posao, ne možete ništa dok ne dobijemo ono naše, a može da uđe samo onaj ko će da potpiše ono što meni odgovara. To je poruka koju su poslali, to je poruka koju su sudije prihvatile. To su pravila igre, ponašaćemo se ubuduće u skladu sa pravilima igre - rekao je Jovanov.

Osvrćući se na to što je rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić potpisao saglasnost da bude na studentskoj listi za vanredne parlamentarne izbore koje traže studenti u blokadi, Jovanov je rekao da je jasno šta je Đokićeva ideja i istakao da će izbori biti kada im bude vreme i kada ih raspiše predsednik Republike.

