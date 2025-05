ŠOLAKOVI MEDIJI PUCAJU OD LJUBOMORE: Lukas već deceniju podržava Vučića! "Besplatno pevam samo za SNS"

LEGENDARNI pevač Aca Lukas je potvrdio svoj dolazak i učešće na Svesrpskom saboru u Nišu i održaće jedan od svojih legendardnih koncerata za pamćenje u subotu 17. maja u Nišu, sa početkom od 15 časova. Zbog te najave Šolakovi mediji pucaju od ljubomore.

Foto: I. Marinković

On im je i objasnio da je to njegova odluka, iako su pokušali bedno da poture kako to radi iz neke koristi, tačnije, ''da mu je neko nešto obećao zauzvrat'', što je pevač oštro demantovao.

„Imam pravo da pevam za džabe, kao što imam pravo da pevam za pare. Moja je volja da SNS-u pevam bez dinara nadoknade“, rekao je on tada za medije.

„Ne postoje nikakva obećanja! Ako neko tvrdi drugačije, to su gluposti. Prihvatio sam da pevam isključivo iz političkih ubeđenja. A očigledno je kakva ubeđenja imam.“

Dakle, svima je jasno da ko god ima drugačije mišljenje od njih, za njihova shvatanja, misli pogrešno, pa im smetaju tuđa uverenja.