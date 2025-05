VUČIĆ: Verujem da do kraja godine može mnogo da se uradi da SRB napreduje na EU putu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Tirani da veruje da do kraja godine može mnogo toga da se uradi da Srbija napreduje dalje na evrposkom putu.

Foto: Printscreen

Na pitanje da li će Evropa najzad biti dosledna što se tiče proširenja Zapadnog Balkana, Vučić je kazao da mu se čini da postoji želja.

- Neće za nas biti lako zbog puta u Moskvu, sada očekujem nedvosmisleno napade. Pokušaću da preuzmem to na sebe, a da Srbija ne plaća nikakvu cenu za to. Ali to nije jednostavna situacija, ali verujem da do kraja godine možemo mnogo toga mi da uradimo, da napredujemo dalje na evropskom putu - rekao je Vučić novinarima prilikom dolaska na 6. samit Evropske političke zajednice.

Vučić je podsetio da je 2022. godine bilo značajnih podsticaja u evropskim integracijama i ocenio da bi to sada moglo da ide još brže i snažnije, jer, kako je rekao, danas je jasno da onako kako smo doživljavali kolektivni zapad, na takav način više ne postoji.

- Gledaće oni da se usaglašavaju gde god mogu, posebno po pitanju bezbednosti, naoružavanje i svega drugog. Govorimo o Americi i Evropi, ali da su to danas isti entiteti ili uvek usaglašeni, svakako da nisu i neće više nikada biti u budućnosti, tako da nam to pruža dodatnu priliku za napredovanje u Evropi, ali istovremeno nam to omogućava i da sa drugim partnerima radimo snažnije i još jače - rekao je Vučić.