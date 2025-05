"IZBORA ĆE BITI U NAREDNIH GODINU I PO DANA" Vučić: Nisam dobio zahtev ni u usmenoj, ni u pisanoj formi ni od jedne nadležne institucije

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, u obraćanju iz Tirane, rekao je da će izbora biti u narednih godinu i po dana.

Foto: Tanjug

- Nisam dobio nikakav zahtev ni u usmenoj ni u pisanoj formi, ni od jedne nadležne institucije. Izgleda da neko nije nadležan a hteo bi da bude nadležan za nešto. A nadležnoj instituciji se nisu obratili. Što se radikalizacije tiče - sve po svome. Što ih je manje i što brže propadaju, nervoza će da bude sve veća. I sada smo shvatili da je sve vreme bila politika u pitanju. Podsetite da sam 11. decembra kada sam držao konferenciju rekao da neće prihvatiti ispunjenje zahteva zato što su to sve samo trikovi i da se iza toga kriju druge stvari - politika, obojena revolicija. I na kraju smo došli do toga da sam za svaku reč bio potpuno upravu. Reč je o ogoljenoj politici, najgoroj vrsti politike, koja je ušla na fakultete. A na fakultetima ne sme da bude politike. Sada smo došli do toga da oni hoće da prave opštinske odbore, izborne štabove na fakultetima, što je sve suprotno zakonu, što su sve kriminalne aktivnosti. Sve što rade za sve su nenadležni, sve je suprotno zakonu, a izbegavaju one institucije koje su nadležne. Uvek sam spreman da razmotrimo sve zahteve, izbora će biti u narednih godinu i po dana. U trenutku kada nadležne institucije budu donele odluku o tome, a ne oni koji nikakve prerogative vlasti da o tome odlučuju nemaju. Mnogo je važnije to što oni najavljuju radikalizaciju, maltretiranje građana i sve drugo govori o njihovim ciljevima i željama - rekao predsednik na pitanje o blokaderima foteljašima koji govore o roku za podnošenje izbora i najavljuju novu radikalizaciju protesta - rekao je Vučić.

Predsednik Aleksandar Vučić boravi u Tirani, gde učestvuje na 6. samitu Evropske političke zajednice, na kojem će se razgovarati o unapređenju političkog dijaloga i saradnje u cilju jačanja bezbednosti i stabilnosti na evropskom kontinentu.