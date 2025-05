VUČIĆ: Iz Evrope mi još niko nije tražio da raspišem izbore

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, obraćajući se medijima, zajedno sa predsednikom Evropskog saveta Koštom, odgovorio je na pitanje da prokomentariše navode da su zahtevi studenta u blokadi kompatibilni sa onim što EU traži od Srbije.

TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Iz Evrope mi još niko nije tražio da raspišem izbore, prvo se rekli - ne smeš da raspišeš izbore, odseći ćemo ti ruku, a sad mi kažu - moraš da raspišeš izbore. Niko me iz EU nije pitao jesmo li pustili na slobodu one koji su se bavili kriminalom i upadali u institucije. Niko me iz Evrope nije pitao ko je sve uhapšen, jer oni u Evropi znaju da je to posao tužilaca, sudova, pravosudnih organa. Nisam čuo evropski zahtev za ove laži oko zvučnog topa. Ponajmanje sam čuo da me neko pitao šta ja radim u bolničkoj sobi, u poseti ranjenim u Kočanima. To su zvanični zahtevi blokadera, možda ima još neki, ne mogu to da pratim na dnevnom nivou. Od EU sam dobio zakon o javnom informisanju, zakon o javnim servisima, zakon o elektronskim medijima...To su zahtevi koje sam dobio iz EU. Dobili smo i zahtev za usaglašavanje sa spoljnopolitičkom agendom EU. Nisam čuo da blokaderi to traže. I dobili smo zahtev za dijalog sa Prištinom, koji je jedan od uslova bez kojeg ne možete da idete napred. Ja sam siguran da ćemo do oktobra otvoriti Klaster 3. Nadam se da će doći do promene atmosfere i bude to moguće i u junu - rekao je predsednik.