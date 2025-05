SMAJLOVIĆ: Opozicija iskrivljuje stvarnost ne bi li prikrila spektakularnu spoljnu politiku Vučića kakva dugo nije viđena u regionu

NOVINARKA Ljiljana Smajlović kaže da je sada teza opozicije kako se Vučić sada sastaje sa diktatorima (Putinom i Si Đinpingom) a nije se sastao sa demokratskim predsednikom.

- To je sve takvo natezanje, ustvari, ne samo što je to natezanje i iskrivljeno tumačenje, nego je to pokušaj da sakriju od građana da je ovo spektakularna naša spoljna politika. Ja znam da će da dođe iz Brisela sada neki udarac ali su zapravo spektakularni ti naši dobri odnosi sa glavnim silama i to nije dugo viđeno u regionu - kaže Smajlović.

Ljiljana Smajlović - novinarka:



