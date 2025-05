POKRET SOCIJALISTA ODGOVORIO N1 I NOVOJ S: Rusija, kao i sve slobodne zemlje sveta, cene velike Srbe, a ne male špijune

POVODOM učešća Aleksandra Vulina na paradi u Moskvi i reakcijama tajkunskih medija oglasio se Pokret socijalista.

Foto: Novosti

"Pokret socijalista se zahvaljuje svim Šolakovim i Đilasovim medijima i aktivistima koji su ispromovisali učešće Aleksandra Vulina na Paradi pobede u Moskvi, gde je došao na poziv najvišeg rukovodstva Ruske Federacije. Inače, do sada smo se uvek pitali da li je pažnja koju dobija zbog njihove mržnje ili zavisti, a na kraju se ispostavilo samo to da bi oni jako voleli da su na njegovom mestu. Ali, problem je to što Rusija, kao i sve slobodne zemlje sveta, cene velike Srbe, a ne male špijune", odgovorio je Pokret socijalista N1 i Novoj S na laži i uvrede koje su uputili Aleksandru Vulinu.