Ko će blokadere da obavesti da je obojena revolucija propala?

IAKO je pad nadstrešnice u Novom Sadu, novembra prošle godine, bio povod da se studenti okupe i započnu proteste, sve je otišlo u pogrešnom smeru. Studenti su tražili odgovorne za tragediju, a dobili su plenume, zborove, političko organizovanje na fakultetima, udruživanje sa raznim opozicionim liderima i zahtev za vanredne parlamentarne izbore.

Tražili su od vlasti da se utvrdi odgovornost za šesnaest stradalih, tražili su da se ispita koruptivno delovanje u državi. Državni aparat je ubrzo nakon toga počeo da preispituje koruptivna delovanja politilčkih aktera na svim nivoima vlasti, hapšenja su se nizala iz dana u dan, državni tužilac je javnost obaveštavao o svemu. Iako su u postupku utvrđivanja krivice za pad nadstrešnice u Novom Sadu mnogi uhapšeni, po rečima studenata i opozicije njihovi zahtevi nisu uspunjeni, oni se svakodnevno uvećavaju, te tako kada danas pitate studenta u blokadi, zašto je u blokadi, on ne zna da vam navede razloge.

Evidentno je da su protesti poprimili isključivo politički karakter, da su studenti i narod koji su zbog tragedije izašli na ulice shvatili o čemu je reč i da su se povukli. Koga danas možete da vidite na ulicama? Takozvane zboraše koji su se u jeku protesta domogli brojeva telefona svojih komšija, pa svakodnevno bombarduju aktivnostima koje se tiču rušenja vlasti, a ne komunalnih problema jedne mesne zajednice, zarad čega su tobož i osnovani.

„Velika buka“ pravljena u vreme Dnevnika 2 na RTS-u je minula, možete da čujete par frustriranih opozicionih političkih aktivista koji besomučno viču „pumpaj“, duvaju u vuvuzele i lupaju o šerpe, ne shvatajući da su se narodu popeli na vrh glave. Svakih par dana ti zborovi dobijaju naloge da organizuju neku protestnu aktivnost, te da se šeta do Skupštine, te do RTS-a, te do Vlade, pa pozivaju članove viber grupe da im se pridruže, a kao rezultat možemo da vidimo dvadesetak aktivista koji šetaju oko osam uveče po svom kvartu i viču i zvižde kao da su psihički poremećeni.

Narodu je preko glave da sve ovo trpi. Svakodnevno se upućuju prijave policiji zbog remećenja reda i mira, vike, buke i unošenja nemira i stvaranja nesigurnosti. Da li je iko od tih blokadera pomislio da se u njihovom komšiluku nalazi neka buduća majka koja ima rizičnu trudnoću, neka beba koju bi trebalo uspavati, neka baka ili deka koji su preživeli ratove i ta buka im unosi nemir i strah? Srbi su narod koji lekove za smirenje pije kao vitamine, pa se postavlja pitanje koliko je porasla prodaja antidepresiva zbog osećaja nelagode jer vam svako veče neko viče i pišti ispod prozora. Da ne govorimo o povicima poput „ruke su vam krvave“ i „ svi ćete na robiju“.

Blokaderi gotovo pola godine pokušavaju da sruše vlast, da unište državu, uđu u sve sfere društva i podignu nov sistem, ali iz pepela. Šta su uradili? Da pogledamo rezultate. BDP je smanjen, osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje, koji su već bili u lošem stanju, dodatno su devastirani, studenti su izgubili godinu. Onima na čijim krilima su poleteli u cilju da preuzmu vlast, odsekli su krila.

Većina studenata je očajna, ali ćuti? Zašto ćuti? Zato što su apolitični, jer ih ne zanima ni vlast ni opozicija, jer nisu ni blokaderi ni “ćaci”. Zamislite buduće lekare koji su za vreme korone upisali studije, a ove godine propustili vežbe i predavanja? Koga će oni da leče? Da li se blokaderi to pitaju? Njih to apsolutno ne zanima. Kao što ih ne zanima ni majka koja uveče uspavljuje decu. Njih zanima samo vlast, što su i potvrdili svojim političkim delovanjem na fakultetima, kao i zahtevom da se raspišu vanredni parlamentarni izbori.

Iako ih je predsednik Republike u više navrata pozivao na razgovor nikad se nisu odazvali, a sada od njega traže da predloži vanredne parlamentarne izbore. A kako studenti nemaju jasno definisane i imenovane glavne predstavnike, lako je pogoditi ko će ih predstavljati na izborima. Demokratski orijentisana opozicija obučena u profesorsko ruho. Nije šija nego vrat.

Pod pretpostavkom da se uskoro održe izbori, ništa se drastično neće promeniti. Kvazi studentska opozicija neće preuzeti vlast, jer ko bi još glasao za nekoga ko mu urušava državu, blokira rad prosvetnih institucija i uništava godinu života, to jest studija. I nakon izbora protesti i blokade bi se nastavili, jer se ta kvazi studentska opozicija ne bi pomirila sa činjenicom da su izgubili, pa bi opet nelegalnim i nelegitimnim sredstvima pokušavali da diskredituju izborni proces i konstituisanje nove Vlade.

Nema boljitka dok narod ne kaže „dosta“. Dosta svima koji opstruišu normalan život građana.

Policija mora da zaštiti narod, sve građane Republike Srbije koji žele časno da žive i rade. Policija mora da obezbedi ulazak svakom studentu na fakultet. Ako profesori žele da se bave politikom neka napuste fakultete i oslobode mesta drugima koji žele da predaju. Dosta je država puštala da ih pojedinci sramote u susednim državama, da idu na poklonjenje Severini i da traže pravdu kod onih koji su nam toliko zla naneli.

Svi ti performansi koji su dati u izvođenje pojedinim studentima instruisani su iz nekog centra, kao i sve aktivnosti po pitanju okupljanja i protestnih šetnji. Ko želi da šeta u ime nekoga čije ime i ne zna, ko se krije pod plaštom studenata, koji ne smeju da daju jasne i konkretne izjave, neka šeta. Mnogi koji su bili pokrenuti idejom revolucije su odustali. Jer moramo priznati, mi Srbi smo narod koji voli da se buni, i nikad nam niko ne valja i nikad nam ništa nije dovoljno dobro. A ne pitamo se kakvi smo mi i da li bismo mogli da budemo bolji.

Iako su pre pola godine krenuli masovni protesti, danas su se sveli na političke performanse, šetnje građana sa politički aktivnim studentima, i veliku podršku opozicionih lidera, kao i opozicionih medija koji „pumpaju“ lažnim informacijama. Mržnja se širi u narodu, i opet se delimo, samo sada ne na „partizane“ i „četnike“, već na „blokadere“ i „ćacije“, a u suštini svi smo isti, samo je taj strani faktor odlučio da opet umeša prste, a Srbi kao Srbi, ponovo naseli. Jasno je da od političkog prevrata nema ništa, ali se postavlja pitanje ko će i kada blokadere da obavesti da im je obojena revolucija propala? Ipak, red je da znaju.