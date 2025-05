"OSEĆAM SE DOBRO" Vučić: Teža mi je terapija koju uzimam, ali navići ću se

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da se oseća dobro.

Foto: Tanjug

- Nisam još povratio svu snagu, teža mi je terapija koju uzimam, ali navići ću se. Verujem da će sve biti super. Nadam se da to neće smanjiti moju energiju i ambiciju, iako manje snage, brzine i energije imam. Verujem da će sve biti dobro. Ima tu nekih drugih detalja, o kojima ni doktor Dinčić nije govorio, ne moram ni ja. Moj posao je da se borim za ljude u Srbiji. To ću nastaviti da radim, sa onoliko snage i energije koju imam. A verujem da je imam više od onih koji su fizički u boljem stanju od mene. To je nešto što vam bog da, ali i što vi odredite. Odustajanja nema - kazao je Vučić u obraćanju iz Moskve.