BLOKADERI FOTELJŠI PONOVO ZARATILI: Izbila svađa zbog Brisela, zahteva za izbore, plenuma...

BLOKADERI foteljaši ponovo su zaratili među sobom, a sada su se studenti Biološkog fakulteta vanredno obratili zbog nekoliko tačaka koje su iznete na plenumu.

- Naime, rečeno je da je na KRGM u Telegram četu poslato pismo namenjeno OEBS-u koje su trkači do Brisela želeli da im predaju pri dolasku na sastanak. Pismo je stiglo u nedogledno vreme, odnosno 20 minuta pre predaje istog iako to pismo nije prošlo plenume ni krovne strukture niti je izglasano na VSD-u, kao ni sam sastanak sa OEBS-om. U tom pismu nalazio se sporni pasus u kom se pominje zahtev studenata za raspisivanje parlamentarnih izbora, iako ni ta odluka nije zvanično donesena po modalitetu Direktive 134-25. Od članova Telegram grupe KRGM-a tražena je dorada pisma i uz to je par članova RJ za saopštenja KRGM-a dodato u navodnu neformalnu grupu za doradu ovog pisma. Najoštrije osuđujemo pokušaje da se ovakve odluke donose mimo plenuma, čime se jasno prikazuje krajnje nepoštovanje plenuma i principa direktne demokratije - stoji u objavi.

Navode da je od Pravnog fakulteta je stigao predlog preko KRGM-a, da njihova delegacija zajedno sa jednim delegatom FPN-a ode u Brisel kako bi oni „pomogli“ trkačima u razgovoru sa zvaničnicima Evropske Unije pod izgovorom da su studenti ovih fakulteta „upućeniji u oblasti evropskih integracija i međunarodnog prava“ kao i da su oni ti „koji bolje vladaju stranim jezicima“.

- Ovakva retorika „ekspertize“ u nekom polju je diskriminatorna prema studentima drugih fakulteta i apelujemo da se u predlozima nalade ne izdvajaju studenti na osnovu fakulteta sa kojih dolaze, već da svi studenti imaju jednaka prava da se prijave kao zvanična delegacija studenata u blokadi. Najvažnije od svega, zabrinuti smo ponašanjem određenih studenata sa Pravnog fakulteta u blokadi, koji vrše pritiske na studente Beograda i drugih gradova kako bi oni prihvatili medijsko izjašnjavanje o veoma važnim strateškim pitanjima, kao što je zahtev za raspisivanje vanrednih izbora. Iako su studenti u Beogradu samo u načelu izglasali tačku Direktive koja se tiče medijske objave sa zahtevom raspisivanja vanrednih izbora, sve su češći pokušaji i pritisci da se sa ovakvim saopštenjem izađe što pre. Iako smo svesni potrebe studenata da se u što kraćem roku izjasnimo po ovom pitanju, smatramo da izlazak u javnost treba odložiti dok se predlog sasvim ne formira kroz amandmane, kao što je naglašeno u prezentovanju Pravnog fakulteta na KRGS-u kada se predlog iznosio, naročito kada amandmani ne samo fakulteta u Beogradu, već i čitavih Univerziteta, stižu na radionice i VSD. Smatramo da treba izaći u javnost isključivo onda kada se predlog usvoji na nivou cele Srbije po principu demokratičnosti dodatno imajući u vidu da modalitet glasanja nije usaglašen na nivou republike - navodi se.

- Apelujemo da se prilikom slanja predloga ne koristi ILI-ILI glasanje zbog stvaranja osećaja urgentnosti i nedostatka izbora u smislu odbijanja predloga u celosti - zaključuju oni.