HOĆE DA VRATE SRBIJU U VREME KATANČENJA FABRIKA I OTPUŠTANJA RADNIKA: Pakleni plan blokadera - Šolakovi mediji priželjkuju novi 5. oktobar

DA je jedini cilj šestomesečnih blokada dolazak na vlast, a ne ispunjene tzv. studentskih zahteva, potpuno su ogolili Šolakovi mediji koji su mesecima pumpali laži i izazivali atmosferu kao pred građanski rat.

FOTO: Novosti

Ako je bilo ikakvih iluzija i nejasnoća, sada ih više nema.

Šolakovi mediji kažu da postoje tri opcije za kraj, kako oni kažu "društvene krize". Možda bi neko pretpostavio da je jedna od opcija ispunjene zahteva (koji su inače odavno ispunjeni), ali varate se.

Sve tri opcije izlaska iz krize prema Šolakovim grupama za pritisak podrazumevaju nasilno rušenje vlasti i dolazak na vlast blokadera koji su do sada pokazali da demokratija za njih ne postoji već samo nasilje, a koje nedeljama unazad.

Sada je potpuno ogoljen cilj šestomesečnih blokada i terora - dolazak na vlast. Kristalno jasno da im nikada nije bilo stalo ni do kakvih žrtava, traženja pravde i istine, već do sopstvenih fotelja i političkih funkcija.

Foto: printskrin

Obistinilo se ono što je ranije najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je još 18. aprila rekao da opozicija sada planira da napravi G 17+ s tim što će se sada zvati inicijativa 60“.

- Tada sam rekao da je sve laž i da je sve prevara. I rekao sam da neće ni prihvatiti ispunjenje zahteva, zato što su na kraju krajeva zahtevi čisto politički. Prvo su obmanjivali ljude da su oni užasno potreseni tragedijom, da ih ne zanima politika, da su to čisto studentski zahtevi, da oni neće da se bave politikom, da je politika prljava, a oni hoće čistu Srbiju. Tada sam rekao da će sve na kraju biti suva politika. Sada su napravili profesori i to najluđi među njima, onaj najgori šljam, ne bi li napravili novi G17 plus i dočepali se vlasti. Od svih priča o pijetetu, došli smo samo do priče o fotelji. Dobro je da to ljudi danas potpuno jasno vide. Nudili smo im sve, nizašta nisu bili zaintereovani. Uništili su nam zemlju, nemamo više vremena da se bakćemo zahtevima onih koji jedino žele da zemlja bude razorena - kazao je Vučić.

Šolakovi mediji kao treću opciju pominju novi 5. oktobar. Dakle, spremaju se blokaderi na čelu sa antisrpskom opozicijom, da naprave atmosferu dodatnog linča i sprovođenja obojene revolucije koju nisu uspeli da realizuju u prethodnim mesecima. Dakle, skovali su pakleni plan kako bi se najgori opet vratili na vlast, katančili fabrike, otpuštali radnike i pokrali sve što je u prethodnih 12 godina stečeno i urađeno.

