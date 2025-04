"OVO ĆE BITI NAJDUŽI TUNEL U SRBIJI": Vučić obišao radove na "Iriškom vencu" (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska radova na izlaznom portalu tunela "Iriški venac", u okviru projekta izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma (Fruškogorski koridor), da su pri kraju radovi na najdužem i najvećem tunelu u Srbiji, kao i da će se od Novog Sada do Loznice, kada bude sve gotovo, stizati za najviše sat i po.

Obraćanje Vučića

- Mnogo sam srećan kada vidim kako napreduju radovi. Mi smo u tunelu koji će biti najduži tunel u Srbiji, 7.007 metara ukupno. Siguran sam da će služiti našem narodu i našim građanima pre svega u stvaranju uslova za veću bezbednost, u očuvanju života. U bržem prometu, da se jednog od tačke A do tačke B mogu ljudi mnogo brže da stignu. I ono što je izuzetno važno je da će dalje doprineti ekonomskom razvoju Srbije, dolazku investitora, jer će sve biti neuporedivo lakše i brže povezano. Stvaranju novih radnih mesta, jednom kada budemo imali priliku da ne budemo izloženi zločinačkim napadima u rezaranju Srbije, kao što smo danas izloženi od strane blokadera i onih koji potpomažu spolja i iznutra - kazao je predsednik Vučić.

On je najavio lepu vest za ljude iz Ivanjice.

- Pitali su to juče, kada će da se radi put Brusnik - Dević, mislim prema Kušićima, u svakom slučaju sa radovma kreću danas, sutra, da se obraduju Ivančani - rekao je.

O događajima u Novom Sadu

Govoreći o dešavanjima u Novom Sadu u ponedeljak, Vučić je rekao da policija nije obavila svoj posao, jer nije uspela da uvede rektora Patrika Drita na Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

- Dugo sam skupljao hrabrost da pozovem telefonom Patrika Drida. Razmiljao sam 45 minuta šta da mu kažem. Ja sam predsednik države, na neki sam način kriv. Mi tom čoveku nismo pružili sigurnost. Taj hrabri čovek je linčovan, samo zato što je hteo da uđe na svoje radno mesto. Otvoreno ću reći, nisam zadovoljan reakcijom policije. Posle onih scena u Nišu, ovo su najteže scene. Gotovo da sam plakao i nisam mogao oka da sklopim. Divim se hrabrosti Drida, koji je srce i dušu dao za grb Srbije i kao reprezentativac. Neki su oteli fakultet koji je njemu dat na upravljanje, potezali noževe na njega. Užasno sam se osećao - rekao je predsednik.



- Kada je čovek već smešten u Hitnu pomoć, da imate neprijatelja koji je ranjen na frontu, vaša je obaveza da pomognete. Zlikovci su zaustavili sanitet, bušili gume. Šta li je u vašoj glavi? Koliko bolesni treba da budete da ovako nešto učinite? Dok sam živ tražiću odgovornost za sve one koji su rušili zemlju. Ja ću da se borim makar bio sam samcijat na kugli zemaljskoj. Kažu prekinuli blokadu RTS. A što ste blokirali? Nego sad - ne možemo više da izdržimo, plaćamo suviše. Nikakvih tu ideala nema, samo pare. Evo nek mi neko kaže kakve veze REM ima sa RTS? Što niste blokirali REM, Skupštinu? Nego nam se učinilo kao lagodna meta. Al baš ih briga. Ajde proglasite pobedu i pustite ljude da žive. Ne postoji ta pretnja kojom možete da obezbedite većinu u vladi ili Skupštini. To su stvari sa kojima se suočavamo. Kao što je veliki junak Patrik Drid rekao - pobediće Srbija. Nema nijednog povređenog blokadera. Kada sam dobio Drida, rekao mi je - izvinite, predsedniče, što ja nisam uspeo u skladu sa zakonom da obezbedim nastavu. Poruka je građanima - ja ću da se borim ispred njih. Onaj ko je na brdu, on malo bolje vidi - kaže Vučić.

Predsednik je kazao da su blokaderi naneli veliku štetu turizmu, jer je zbog blokada 22,8 odsto turista manje.

- Živ se pojedoh kada sam video brojeve za turizam. Ubiše nas ljudi, 22,8 odsto imamo manje turiste, imali bismo 30 odsto turista više. Desetine i desetine hiljada turista koji bi došli, koji bi nam napunili hotele, motele, restorane, šoping molove i tako dalje, nisu došli u našu zemlju zbog njihovog terora. Zato što su oni umislili da su mnogo važni i da treba da se dočepaju fotelje. Lektiru redovnu nisu pročitali, a treba da vladaju zemljom. A ovi političari koji im pomažu, oni su manje i od lektira pročitali iz osnovnih i srednjih škola - rekao je Vučić.

- Juče policija nije obavila svoj zadatak, ona je dobila zadatak, a nije ga ispunila. A nije bio zadatak da neko bude prebijen, već je bio zadatak samo da se obezbedi ulaz dekanu i njegovim saradnicima da mogu da rade svoj posao. Da neko ne bi rekao kako je nalog bio da neko bude prebijen, ne, nije. Nego je bilo napravite prolaz da čovek može da uđe i ništa više. Jeste li obavili zadatak? Niste. Tačka. Tako će se i ceniti - naveo je.

O poseti Marte Kos

Predsednik je izjavio da ne očekuje ništa posebno od posete evropske komesarke za proširenje Marte Kos, koja dolazi u posetu Beogradu.

- Što se tiče Marte Kos, lepo da dolaze predstavnici Evropske unije, jer se Srbija nalazi na evropskom putu. A šta lično očekujem, ne očekujem ništa. Nadam se malo većoj objektivnosti ljudi iz Brisela, a da li nešto očekujem, ne očekujem ništa - rekao je.

O velikom narodnom saboru u Nišu

Na pitanje "Novosti" koji gosti iz inostranstva će biti na velikom narodnom skupu u Nišu i šta je predviđeno da se dešava u ta tri dana, predsednik kaže:

- Ja sam razgovarao sa Milošem, oni sa gradonačelnikom Niša. Uzeli smo 16. 17. i 18 maj. Tamo su nam siledžije zabranile i ulazak i boravak, a mi ćemo da odemo. Otići ćemo da se obratimo ogromnoj većini građana Niša, pristojnih ljudi, da razgovaramo sa njima. Očekujem da ćemo neke prijatelje koji su nam idejno i ideološki bliski, koji dobro razumeju šta se događa u Srbiji, a koji su veoma popularni u Srbiji, da će nam se pridružiti na tom veličanstvenom skupu. A onda i demo dalje, Kragujevac, Novi Sad... sve ono gde su nam silecije, nasilnici, blokaderi zabranile da dođemo. Srbiju koja gradi i radi niko ne može da pobedi.

Li Ming: Ovaj put od izuzetnog značaja

Kineski ambasador Li Ming kazao je da mu je velika čast što je danas ovde.

- Ovaj put je od izuzetnog značaja, a takođe u velikoj meri doprinosi razvoju Vojvodine i Novog Sada. Ovo će biti najduži tunel. On vodi ka daljem porastu industrijskog razvoja - kazao je ambasador.

Obilazak radova

Predsednik je istakao da je ostvaren veliki napredak u realizaciji radova i da je do sada iskopano oko 6.000 metara, od ukupno 7.007 metara, tunelskih cevi.

- Što znači da smo pri kraju. Čudesno izgleda. Ovo će biti u svakom smislu najduži i najveći tunel u Srbiji. Dugo vremena će ostati najduži i najveći tunel u Srbiji. Značiće mnogo - kazao je predsednik.

Podsetio je da je tunel deo koridora koji ide od Novog Sada, Rume, Šapca i Loznice.

- Time će veza južne Bačke, ali i severne Bačke, i zapadne Bačke, i severnog Banata i srednjeg Banata sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom, ali i Hrvatskom i Slovenijom, biti mnogo brža, mnogo jednostavnija - rekao je Vučić.

- Ovo je drugačija Srbija. Kada danas ovde vidite izgradnju najtežeg dela, to su neverovatni poduhvati. Ja ću za Vidovdan prvi put moći da proslavim više završenih kilometara autoputa u ovih 12-13 godina, nego u 60 godina pre toga. Prvi put zvanično završeno, ne da se gradi, nego da smo završili i uradili više kilometara autoputa i brzih saobraćajnica nego što je urađeno od Josipa Broza Tita do 2012. godine, od 1945. godine do 2012. Srećan sam što se Srbija gradi. Usluge su ono što pada zbog onoga što blokaderi rade, direktna posledica zločinačkih blokada i zločinačkog rušenja Srbije, i spolja i iznutra. To nam pravi ogrormne probleme. Teške su posledice zločina u prethodnih šest meseci - rekao je Vučić.

Kazao je da radnici u specijalnim mašinama rade u tri smene. Najavio je da će najduži tunel u Srbiji biti gotov i otvoren za saobraćaj za godinu i nešto dana.

- Rok za završetak je decembar 2026. Ostaće deo od Paragova do Petrovaradine - ističe predsednik.

- Dođu neki ljudi i kažu - e ne može ovde, neću kamelonom, hoću autoput... Ovde morate da napravite eksproprijaciju, ljudi plaćaju porez. Onog sekunda kada se najavi gradnja autoputa, oni podignu cenu. Država mora da bude kažnjena od svih. Tako vam se stvaraju problemi. Ja sam na sebe prihvatio jednu nezahvalnu ulogu, ljudi najčešće državu psuju. A sve očekuju od države, šta god da se dogodi - državo, reši mi. Sve se očekuje od države. Osnovno pitanje je šta mogu da uzmem od države - kaže predsednik.

Vučić je izjavio da se sve veći broj ljudi vraća iz inostranstva u Srbiju i da će oni imati podršku države. Kako kaže, posebno ga raduje što se to događa na istoku Srbije, u Pomoravlju, Braničevskom, Borskom, jer je odatle najveći broj ljudi otišao.

- Borimo se i imamo sve veći broj povratnika iz inostranstva. Zaradili su ljudi novac i hoće da taj novac ulože u svojoj zemlji. Sve su im teži uslovi tamo gde su živeli, a ovde rastu primanja, ljudi počinju da razmiljaju da se vrate nazad. Vidim da se popravlja raspoloženje ljudi, uprkos mom namrgođenom licu - ističe Vučić.

Istakao je da se radovi na Fruškogorskom koridoru završavaju čak i pre roka i da radnici vredno rade.

- Jedino nam ostaje taj deo Petrovaradin-Paragovo i jako je glupo da nam taj deo ostane. Lepo je što ćemo ovde da imamo tunel, to je najlepši deo Fruške gore i svi su izbegavali ovaj put jer je bilo mnogo krivina - naveo je.

Kako smatra, Irig i Karlovci će biti veoma privlačni investitorima.

- Teško će se sada iko suprotstaviti Irigu. Sad i Karlovci imaju prugu, ali Irig ima fascinantnu infrastrukturu kada se ovo izgradi. Irig može da bude naš Montaćino, dakle naše sedište vinskog turizma. Čudesno je kako napreduje opština. Mnogo toga radimo i gradimo u Irigu i mislim da to je jedno divno malo mesto - kazao je Vučić.

- Ovaj tunel će mnogo pomoći očuvanju flore i faune na Fruškoj gori, obezbediti sigurniji i bezbedniji prevoz. Rumuniju smo pretekli, a Hrvatsku ćemo za godinu-dve - navodi Vučić i dodaje da u Srbiji ima još dosta da se radi i gradi.

