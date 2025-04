VUČIĆ O OBOJENOJ REVOLUCIJI: Propala je, a naše je da Srbiju podignemo iz pepela

SRBIJA pobeđuje, tvrdi predsdednik zemlje Aleksandar Vučić.

Foto Dragan Milovanović

- Naši snovi su najlepši. Naši snovi su da Srbija napreduje. Srbija pobeđuje, i ja to ne govorim kao parolu, ja vam to govorim sa sigurnošću. Nisam vas lagao ni da im je propala obojena revolucija, jer propala je, a naše je sada da Srbiju, po ko zna koji put, kao feniks iz pepela podignem - napisao je on na Instagramu.