RAZGOVOR PUTINA I PATRIJARHA: U Srbiji je u toku obojena revolucija - Zapad želi da razbije identitet srpskog naroda! Vučić dolazi u Moskvu

RUSKO - SRPSKI odnosi uvek su imali poseban karakter... To je zato što nas povezuju snažni, duboki, duhovni, zajednički koreni.

Poručio je ovo juče predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin tokom sastanka sa patrijarsima - srpskim Porfirijem i moskovskim i cele Rusije Kirilom u Kremlju. Srdačno pozdravljajući patrijarha Porfirija koji se sa poslanstvom SPC nalazi u višednevnoj poseti Moskvi, i, poželevši mu dobrodošlicu i srećan Vaskrs, Putin je rekao da zna da Srpska pravoslavna crkva daje značajan doprinos jačanju odnosa naših naroda koji, kako je kazao, tradicionalno održavaju najtoplije, najbliže, najpoverljivije savezničke odnose.

- Uvek nam je drago da vas vidimo. Predsednika Srbije očekujemo 9. maja u Moskvi na svečanosti posvećenoj pobedi u Velikom otadžbinskom ratu - poručio je Putin.

Naglasio je i da situacija na Balkanu nije jednostavna, ukazavši da ruska strana zna za napore koje patrijarh Porfirije ulaže da ojača poziciju Srbije. Prilikom susreta, patrijarh Porfirije je Putinu poklonio crveno jaje iz manastira Vaskrsenja Hristova, a sastanku su, kako je saopštila pres-služba Kremlja prisustvovali i mitropolit volokolamski Antonije, predsednik Odeljenja za spoljne crkvene odnose RPC i mitropolit bački Irinej.

- Naravno, sa predsednikom smo u veoma dobrim odnosima i on vam je uputio svoje pozdrave i rekao mi je da će biti ovde 9. maja, bez obzira na prilike u Evropi - rekao je patrijarh srpski Porfirije, prenela je televizija "Rusija 24".

On je zahvalio predsedniku Rusije na podršci i stavu o Kosovu i Republici Srpskoj.

- Mora se istaći da mo vam zahvalni na onome što se tiče vaše podrške i stava vezano za Kosovo i Republiku Srpsku, a naravno i Crnu Goru. Naš narod je tu, naša crkva. Bez vaše podrške i Kine, ne znam šta bi bilo sa Kosovom - obratio se patrijarh Putinu. - Tražimo da ostanete pri ovom stavu i učinite sve što je moguće, jer bez Kosova i bez Republike Srpske srpski narod nema budućnost. Patrijarh Porfirije ranije juče razgovarao je u Patrijaršijskoj i Sinodalnoj rezidenciji u Danilovskom manastiru sa poglavarom RPC Kirilom, na čiji je poziv u ponedeljak stigao u Moskvu, a sa njim i mitropolit Irinej, kao i više naših sveštenika.

Pobedićemo obojenu revoluciju PATRIJARH je naveo da je u Srbiji u toku obojena revolucija i da se nada kako će zemlja pobediti to iskušenje. - Mi znamo i osećamo da sile Zapada žele da razbiju identitet srpskog naroda i kulture - ocenio je Porfirije.

U srdačnom razgovoru oba patrijarha su istakla dobre odnose naših crkava i njihovih rukovodstava. Ruski patrijarh je istakao velike zasluge srpskih patrijarha za bliskost naših crkava. Patrijarh Kiril je kazao da je kolegijum Moskovske duhovne akademije doneo odluku da dodeli srpskom patrijarhu Porfiriju doktorat bogoslovskih nauka. Na taj način Ruska pravoslavna crkva je ocenila naučni i prosvetiteljski doprinos srpskog patrijarha u razvoju bogoslovske nauke i jačanja veza među bratskim crkvama Rusije i Srbije. Patrijarh Kiril je istakao da Ruska pravoslavna crkva retko deli takva priznanja pa je srpski patrijarh Porfirije posebno počastvovan.

- Dva naroda nisu bliska samo po jeziku, kulturi i istoriji već i u odnosima dveju crkava - istakao je patrijarh Kiril. Ruski patrijarh Kiril je naglasio da je od svih crkava, upravo Srpska pravoslavna crkva najbliža Ruskoj. - Ljubav prema Rusima, ruskoj crkvi, ruskom narodu, je prirodna, uključena je u kulturu Srbije i srpskog naroda. Zato su to za nas najbliži prijatelji, naša braća, i po duhu i po životnoj filozofiji i to ima veliki značaj - istakao je patrijarh Kiril. On se osvrnuo i na činjenicu da srpski narod i Srpska crkva nikada nisu izdali Rusiju, dok neki slovenski narodi jesu, pod uticajem militarističkih zapadnih sila, ali, kako je rekao, posle su se kajali.

Stradanje Srba na KiM RUSKO i srpsko crkveno rukovodstvo imalo je juče i razgovor iza zatvorenih varata. Nije teško pogoditi da je tom prilikom bilo reči o dve velike rane bratskih crkava i naroda - stradanju vernika i sveštenika u Ukrajini, kao i brojnim nevoljama kroz koje prolaze Srbi na Kosovu i Metohiji. Patrijarh Porfirije je mogao da upozna domaćine sa najnovijim informacijama sa KiM jer se upravio vratio iz južne srpske pokrajine.

Patrijarh Porfirije se zahvalio domaćinima na ruskom jeziku i kazao da to veliko priznanje doživljava kao znak ljubavi prema njemu i našoj Crkvi. Posebnu radost patrijarh srpski je izrazio zbog toga što su se dvojica prvojerarha SPC i RPC sastala u Moskvi u vreme Vaskrsa:

- Mislim da je to dobar primer za sve pravoslavne vernike. Hvala Bogu, jedinstvo Pravoslavne crkve ne zavisi samo od nas, od ljudi, već od Gospoda našeg Isusa Hrista. Drago nam je što smo ovde zajedno u ovim danima kada se potvrđuje naša vera u Hristovo vaskrsenje. Patrijarh Porfirije je istakao da se samo sa smirenjem i verom mogu savladati nevolje i iskušenja.Kako je rekao, toliko dobar odnos imaju srpska i ruska crkva da se mogu posmatrati i kao jedna crkva: - Mislim da je to dobar primer za sve pravoslavne vernike. Naš patrijarh Porfirije će danas posetiti podvorje Srpske pravoslavne crkve, gde će ga dočekati nastojnik, srpski episkop Stefan sa našim vernicima. Patrijarsi Kiril i Porfirije će 25. aprila u Sergejevoj lavri obaviti svetu liturgiju.