JOVANOV PORUČIO VERANU MATIĆU: Neće biti reprize

ČLAN Predsedništva SNS Milenko Jovanov reagovao je na konstatacije Verana Matića o RTS:

- Vrlo zanimljivo... Dakle, kada je, u vreme dok je Veran Matić vedrio i oblačio medijima, Dragan Bujošević bio direktor RTS-a, postojalo je nezavisno javno informisanje i potpuna demokratija. Sada je isti taj Dragan Bujošević direktor RTS-a, ali, ali da bi bilo nezavisnog javnog informisanja i potpune demokratije, mora da se formira REM. Ali ne bilo kakav REM, već rem koji će da hirotoniše gosin Matić, a u njemu da sede njegovi pitomci. Pritom, vreme kada je ta ekipa vedrila i oblačila u medijima je bilo vreme najgore medijske cenzure, nedemokratije i totalitarizma! Tadašnja opozicija je bila proganjana u mejnstim medijima i proterana na kućne televizije i radio emisije, a sklonjeno je iz medija bukvalno sve što je imalo i najmanji srpski predznak. Ipak, najzanimljivije od svega je što je, gle čuda, neposredno nakon obraćanja gosin Matića i parlamentarna opozicija iz skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje, najavila za sutra svoje obraćanje medijima. Pa mu on tu dođe kao prethodnica... Artiljerijska priprema... Neko bi rekao da je sinhronizovano, ali slučajnosti se dešavaju, je l?! U svakom slučaju, svima je sve odavno jasno, a gosin Veran i ekipa neće više upravljati medijima u Srbiji. Ma koliko to želeli. I ma koliko to želeli oni u čije ime govore. Ta je priča završena. Neće biti reprize - napisao je Jovanov na Iksu.

April 22, 2025