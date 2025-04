KURTI HTEO DA POTPALI NOVI POGROM SRBA: Saznanja BIA o učešću tzv. kosovske policije u napadu na kanal Ibar - Lepenac otkrivaju plan Prištine

Sumnje da je ovo bio naum premijera lažne države dodatno pobuđuju poslednja saznanja do kojih je došla Bezbednosno-informativna agencija - da iza sabotaže na jednoj od ključnih strateških tačaka za vodosnabdevanje i energetiku u pokrajini stoji organizovana kriminalna grupa čiji članovi su pripadnici tzv. kosovske policije.

Podsetimo, međunarodna istraga nije uspela da dokaže odgovornost Srba za utapanje dečaka u Ibru, posle čega se dogodio jedan od najmračnijih perioda za naš narod na KiM, 17. mart 2004. godine i najveći talas nasilja posle 1999. Na hiljade Srba i nealbanaca moralo je da napusti svoje domove, spaljene su njihove kuće i devastirano na desetine pravoslavnih crkava i manastira. A sve zbog lažne vesti da su za smrt dečaka krivi naši sunarodnici.

Ne treba zaboraviti ni slučaj Račak, kada je velika podvala u režiji američkog generala Vilijema Vokera početkom 1998. kada je Srbija optužena za masakr civila (a reč je zapravo bilo o presvučenim teroristima zloglasne OVK) što je bilo povod da NATO pokrene 78-denvnu agresiju na našu zemlju.

Po istom principu, vlasti u Prištini odmah su posle eksplozije na kanalu prst uprle u Srbe sa KiM i zvanični Beograd. Kurti je govorio o "zločinačkom napadu terorista", pozivao EU i SAD da kazne Srbiju, dok su naši zvaničnici odbacili optužbe o umešanosti i pozvali na međunarodnu istragu.

Istoričar Ognjen Karanović iz Centra za društvenu stabilnost kaže za "Novosti" da ono što se desilo na kanalu Ibar - Lepenac i istraga u vezi sa tim upućuju na to da je režija Kurtija, po ko zna koji put, stavljena u funkciju poništavanja srpskog nacionalnog identiteta na KiM, odnosno u funkciju ogoljenog nasilja i progona nad preostalim srpskim življem:

- To je nešto što prati Kurtijevu vlast od kada se dokopao izvršne pozicije u Prištini. Odmah posle sabotaže na kanalu svi su bili svesni šta je pozadina i tako je sa bilo kojim događajem koji uključuje da li samog Kurtija ili generalno albano terorističko-separatistički pokret na KiM. Bilo šta što se dogodi, a što narušava ionako krhku bezbednosnu situaciju ionako teško održavani mir, znamo da iza toga stoji Kurti i separatistički pokret Albanaca.

Čekaju da nestanemo

KARANOVIĆ podseća da Srbi i dalje čekaju na Zajednicu srpskih opština i na to da Priština ispuni svoje obaveze iz Briselskog sporazuma.

- I niko se iz međunarodne zajednice ne osvrće na to. Oni žele da to padne u zaborav, da se istopi prisustvo fizičko, duhovno, kulturološko srpskog naroda na KiM, pa da onda kažu evo sad nema ni smisla bilo šta implementirati u vezi sa položajem Srba, jer ih tamo više nema. Oni čekaju trenutak kada će Srbi nestati. Na nama je da to sprečimo i država Srbija to čini svakog dana u nemogućim uslovima. Jedan od razloga zašto imamo pokušaje sprovođenja "obojene revolucije" na ulicama jeste i to što se borimo za KiM i što nismo implementirali Ohridski sporazum.