"PA DA POJASNIM" Oglasila se Ana Brnabić: Ovo je samo delić sadizma koji smo videli svih ovih meseci

MORA da je lepo praviti se tako slep i gluv kao što se prave razni analitičari, medijski stručnjaci, novinari i svi ostali koji paradiraju na N1, Nova i kroz ostale grupe za pritisak. Objektivno i profesionalno je pitati se šta je nasilje i gde sam videla sadizam kod ljudi koji, evo osmi dan, maltretiraju zaposlene na RTS-u, saopštila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić na društvenoj mreži Iks, čiju objavu prenosimo u celosti.

FOTO TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ

Pa da pojasnim: Sadizam je kad neko objavi broj telefona novinarke sa RTS-a na društvenim mrežama, kako bi je ljudi zvali i maltretirali, kako ne bi imala mira, kako bi se u svakom trenutku, svakoga dana, osećala ugroženo.

Nisam videla da je to gospodin Šebek ili bilo ko drugi sa/na N1 osudio. Sadizam je kada mladu novinarku sa RTS mučite, kinjite i ponižavate pokazujući joj pred licem srednji prst u programu uživo, a onda se hvalite time što ste je rasplakali. Nisam videla ni da je to neko osudio. Sadizam je kada neki student blokader koji je biciklao do Strazbura lajkuje da je silovanje žena "superpower" i postove u kojima se šamaraju žene.

Nisam videla da se neki plenum ogradio. A videla sam da su se više puta ogradili od Miloša Pavlovića samo zato što je izneo stav koji je suprotan njihovom. Sadizam je kada neku novinarku, samo zato što vam se ne sviđa njeno izveštavanje polivate crvenom farbom, gurate, vređate i nabijate joj sendvič u usta dok se uključuje u program. Osuda je ponovo izostala. Sadizam je kada mladoj devojci, iz sve snage, razbijate jaje o glavu na ulicama Niša i zatim se radujete kako ste veliki heroj i revolucionar.

Devojka je kriva jer je išla na skup političke partije sa kojom se vi ne slažete. Osuda? Nije je bilo. Sadizam je kada profesorki jednog fakulteta fizički branite da uđe na svoje radno mesto, jer ste vi tako odlučili.

Sadizam je kada branite detetu da uđe u muzičku školu, grubo ga odgurujući i dajući sebi za pravo da propustite profesorku, ali ne i dete jer, eto, mislite da vam se može. Ko je to osudio? Niko. I ovo je samo delić sadizma koji smo videli svih ovih meseci. Zanimljivo da niko sa N1 to baš nikada nije primetio. Ali, možda će se oglasiti danas, sutra...

