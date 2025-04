VUKADINOVIĆ NAPADA VUČIĆA DA JE URADIO LOŠE STVARI ZA RS Dodik odgovara: Samo od Vučića smo dobili konkretnu pomoć (VIDEO)

OPOZICIONAR i lažni istraživač javnog mnjenja Đorđe Vukadinović izjavio je da je "Aleksandar Vučić povukao dosta loših poteza baš kad je reč o Republici Srpskoj".

Foto: Printskrin

A evo šta kaže Milorad Dodik:

- Ja sam svedok svih predsednika Srbije od Miloševića do danas, sa svima sam imao neku priču, grljenje, ljubljenje, priču o lepoti i svemu ostalom, ali sva konkretna pomoć je locirana za ovo vreme predsednika Vučića, i mi to moramo da poštujemo i svi u Republici Srpskoj moraju to da znaju!

Đorđe Vuladinović - opozicionar i lažni istraživač javnog mnjenja:



