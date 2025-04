"TO JE NAJTEŽE PITANJE" Vučić o BiH: Izložio sam neke svoje ideje Makronu, ne bi bilo fer da javno iznosim

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je najteža tema, koja je danas bila na stolu tokom radnog ručka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, bilo bitanje Bosne i Hercegovine i istakao da se on zalaže za kompromisno rešenje.

Vučić je istakao da je Makronu izneo neke svoje predloge u vezi sa situacijom u BiH.

- To je najteže pitanje. Ja sam se borio da se nađe kompromisno rešenje, jer ne mogu da prihvatim to da je jedino rešenje - sutra moramo da uhapsimo Milorada Dodika. To je katastrofalno rešenje, to je pravljenje problema i zato sam izložio neke svoje ideje Emanuelu Makronu o čemu ne želim da govorim, ne bi bilo fer da javno iznosim - rekao je Vučić nakon sastanka sa predsednikom Francuske.

Komentarišući navode pojedinih medija u Srbiji da poseta Makronu nije bila zvanična i da je pokušao da je sakrije od javnosti, Vučić je podsetio da je o sastanku sa francuskim predsednikom govorio na "najgledanijoj konferenciji u istoriji Srbije".

Kaže da nije imao ni jedan razlog da tako nešto krije od javnosti, dodajući da mu je Makron priredao svečani, zvanični doček.

- Videli ste neke su me čike u uniformama sačekali, tamo sa puškama, sa muzikom u sred Jelisejske palate. Možda nije tako? Možda to nije bila Jelisejska palata. Možda je to bilo ko zna gde. Možda to nije bio ni Makron. Možda je to bio njegov dvojnik - primetio je Vučić.

On je ocenio da je danas sve moguće u glavama "neozbiljnih i neodgovornih ljudi" koji su ukinuli granicu između laži i istine.

- Oni su u potpunosti ukinuli granicu između normalnog i nenormalnog. I sve nenormalno im je postalo normalno, svaka laža im je postala istina - rekao je Vučić.