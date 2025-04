KLASIČAN TERORIZAM: Pojavio se ceo audio-snimak brutalnog plana blokadera - ovako su smislili da napadnu aerodrom

NA sastanku plenuma Medicinskog fakulteta u Beogradu juče je planiran teroristički napad na Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu

Foto: Printskrin

Naime, dvadesetak do tridesetak blokadera detaljno je planiralo zauzimanje aerodroma i blokiranje kontrole leta.

Na snimku koji su mediji objavili vidi se nekoliko studenata kako raspravljaju o planu blokade kontrole leta, dok se na ekranu u amfiteatru prikazuje dokument sa planom blokade.

Audio-snimak sastanka prenosimo u celosti:

Transkript snimka prenosimo u celosti:

Dolaze pre pola 8 na posao i naravno, potencijalno, ukoliko neki pilot dođe u tom periodu svakako neće proći, a samim tim, avion neće poleteti bez pilota, mislim, naravno, kao i bez putnika. Datum vam nećemo sad otkriti, ali blagovremeno ćete biti obavešteni. Ne brinite, neće se desiti situacija kao sa Depoom (GSP) ili bilo kojom drugom akcijom da niste na vreme obavešteni.

Ovaj pasus ovde za izdavanje saopštenja 7 dana ranije na Instagram nalogu „Studenti u blokadi“ se još razmatra jer, ako objavimo 7 dana ranije da će se u narednom periodu, odnosno u narednih 7 dana neki dan desiti blokada, mi potencijalno pravimo haos sve te dane na aerodromu, jer će putnici dolaziti ranije, aerodrom je u obavezi da obaveštava putnike o kašnjenjima i slično.

Ali, tu takođe postoji problem što može policija biti 7 dana već tamo i da nas čeka. Tako da će se ovo još razmotriti da li je pametna ideja ili ne. A zašto ovaj period blokade? Jer jutarnji vršni čas na aerodromu vam je od 6 (sati) do 9 (sati) i tada poleti više od 30 aviona. Kasniji interval slećenja između letova je nešto duži, ali takođe postoji i značajan broj letova i od 1 sat do 12-1 ulazimo i u taj popodnevni vršni čas kada se taj broj letova ponovo povećava i samim tim što mi ostajemo do 1 (13h) mi direktno ćemo da utičemo i na te letove koji su u popodnevnim satima, a kašnjenja će biti još veća.

A zašto ne možemo da ostanemo duže od 3 (15h)? Zato što, malopre sam rekao da je smena kontrolora od 7 do 3 (15h), a naredna od 3 (15h) do 11 (23h) i onda bi se samo nama napravio još veći problem za te kontrolore koji dolaze u popodnevnu smenu, tako da se moramo povući pre nego što oni dođu. Ono što je jako bitno jeste zašto je izabrano da akcija traje 6 sati, odnosno minimalno 6 sati? Zato što su u tom slučaju avio kompanije u zakonskoj obavezi da moraju da refundiraju novac putnicima, ukoliko, naravno, se oni budu žalili, a verovatno će se i žaliti.

Naravno, neke avio kompanije dele novac i kada let kasni i 3-4 sata, ali kako bismo mi bili 100% sigurni, ako gledamo te već zakonske okvire i slično, bar da je ta akcija minimalno 6 sati. Što se tiče lokacije, da ne blokiramo zgradu aerodroma, znači nije teroristički napad, već blokiramo pristupne saobraćajnice ka istoj zgradi.

Tačka 1. jeste sa strane autoputa. To vam je ono račvanje ka muzeju Nikole Tesle ka P2 parkingu. A druga tačka jeste kod JAT tehnike, gde je raskrsnica sa starim aerodromskim putem. E sad, ovde je malo detaljnije ova tačka 1.

Ovo vam je ovde put, ovo plavo, za zaposlene u SMATS-i gde će se vršiti njihovo propuštanje. Dupla crvena linija jeste pokretni kordon redara. E sad, kako ćemo mi znati da su oni zaposleni upravo u Kontroli? Svako od njih ima svoje kartice, sa kojima kad se identifikuju ulaze u zgradu, ali generalno i na njihov parking. Mi neformalno znamo i imamo kontakt da imamo podršku svih kontrolora i generalno smo u kontaktu sa sindikatima na aerodromu. Tako da, s obzirom da mi nismo nikakvi policajci i ne treba da vršimo njihovu mi legitimaciju, računaćemo na njihovu podršku.

Ukoliko ih lepo zamolimo, da nam pokažu, što verovatno da hoće, ali za slučaj da odbiju da nam se legitimišu, studenti, odnosno redari Saobraćajnog fakulteta, odseka za vazdušni saobraćaj i transport, na ove tačke će postavljati tri ključna pitanja (smeh) na ona na koja svako od njih zna i mogu da odgovore. Ukoliko ne umeju da odgovore ili neće, neće im ni biti dozvoljen prolaz (smeh).

S obzirom da imamo njihovu podršku, ali kako da vam kažem, to je poseban mentalni sklop ljudi koji rade u Kontroli. Oni moraju, kroz njihovu obuku da prolaze razne psihološke testove i ostalo sranje, jelte. Oni će hteti i moraju da budu na propustu. Njima je u interesu da se pojave na svom radnom mestu upravo zbog bezbednosti svih onih letova koje sam spomenuo da preleću preko naše zemlje, tako da računamo na njihovu zrelost i generalno imamo njihovu podršku. Ok, da. Zašto ovde stojimo?

Kada se isključite sa autoputa u početku imate dve trake koje vode ka aerodromu. A ovde ide (pokazuje na mapi), otvara se traka za levo skretanje upravo za njihov prolaz. Ovde odvajamo zbog polukružnog okretanja, kako se ne bi pravilo zagušenje u tim trakama kada imaju, odnosno dve trake ka aerodromu, da bude samo desna zagušena jelte, a leva da može da se cirkuliše da i oni prođu ovuda, a i da ljudi koji ne budu hteli da čekaju u koloni tih 6 sati ili slično, da jednostavno mogu da naprave manevar polukružnog okretanja i da nastave ka Beogradu ili gde god da su krenuli.

Ovo ovde jeste, okej, može da se desi da moramo da stojimo i ovde. Ovo je zemljani put koji vodi ka naselju Radiofar. E sad, mi smo proverili na Katastru, ovaj ovde deo je jedina geografska parcela aerodromska i ovde smemo da stojimo. Ostali delovi jesu privatni, odnosno privatno vlasništvo, na kojem mi ne bismo smeli da stojimo, ali i ako mi ne bismo smeli da stojimo, tako i oni ne bi smeli da prolaze tuda.

Jedino ono što je problem, zašto bismo možda morali da stojimo ovde, je da ukoliko oni pošalju kombi Er Srbije da dođe dovde da pokupe radnike ili slično, moramo da se obezbedimo sa te strane da se to, mislim da se to ne desi.

Mislim da sam sve rekao vezano za ovu prvu tačku. Što se tiče druge tačke, to je kod JAT tehnike, okej pošto se tu dolazi iz pravca Surčina, ovde je da imaju dve saobraćajne trake, da samo jedna, mislim samo u jednom smeru. Širina saobraćajne trake ovde iznosi čak i više od 3 metra, a sad da biste znali otprilike da uporedite na autoputu vam je širina jedne saobraćajne trake 3.75. Ovo nije autoput, a širina ovde svakako iznosi svakako više od 3 metra još imaju plus dve zaustavne trake.

A ovde gde bi se vršilo polukružno okretanje gde se još nalazi autobusko stajalište, znači još vam je to prošireno za od 2.5 do 3 metra, tako da i sa ove strane će moći da se cirkuliše, ali naravno stajaće redari i oni će, jelte, da glume policajce kako bi saobraćaj tu cirkulisao.

Stari aerodromski put, upravo stojimo ovde, jer da smo se povukli ovamo do kružnog toka ovuda bi isto mogli da dolaze do aerodroma. Ovaj put, generalno niko ne dolazi ovuda do aerodroma tako da ćemo mi putem mejla Saobraćajnog fakulteta, obavestiti na zvaničan mejl kontrolore odnosno na zvaničan mejl SMATS-e i preko kontakata koje imamo u sindikatima da oni dolaze starim aerodromskim putem jer će biti najprohodniji ili generalno sa one tamo strane autoputa upravo zbog onog odvajanja trake da bi mogli da cirkulišu. Odnosno ne kontrolore nego inženjere koji rade u Kontroli.

Sa ove strane, mislim generalno, nema prolaza. Zašto su postavljeni redari? Samo iz prostog razloga da slučajno ne bi nekome od studenata palo na pamet da želi da uđe u JAT tehniku što ne bi smelo nikako da se desi, tako da iz tog razloga sa ove strane stoje redari. Mislim da je to to, vezano za ovu tačku i dalje. Okej, ovo sam rekao, zaduženi za nadzor, postavljanje stručnih pitanja, legitimacija ... Okej, rečeno. ...

E kako do aerodroma što se tiče transporta? Prva opcija jeste da svakako, da ukoliko ova akcija prođe VSD, bi moralo da se sprovede jeste da svaki fakultet obezbedi minimum troja kola, odnosno 3 automobila, sa kojim bi potencijalno prvo redari išli, a broj koji bi ostao van toga naravno mogu biti studenti. Plus to. Ja bih i gradski prevoz.

Ovde (pokazuje) su navedene sve autobuske linije javnog gradskog prevoza koje vode direktno do aerodroma i koje vode do okolnog autobuskog stajališta. Stajalište Malinjak vam je sa strane Ledina, tako da vreme pešačenja do tačke blokade odnosno do one raskrsnice kod JAT tehnike bi iznosilo oko 30 minuta. Ovo su vam autobuske linije koje vode dotle i autobuske linije koje vode do stajališta tu do ... što vam je sa druge strane. Vreme pešačenja okvirno je 15 minuta.

Ono što je jako važno jeste da ne bi trebalo da se oslanjamo na javni gradski prevoz jer je generalno i sad red vožnje do tamo redukovan, a ukoliko se izabere opcija da se najavi 7 dana ranije, što svi mislimo da je to loša sada opcija, oni mogu i u tih 7 dana baš da redukuju red vožnje i da generalno ne postoji opcija javnim prevozom kako da se dođe do tamo. Okej, može, imamo kontakte sindikata GSPa, možemo možda i da ishendlujemo da nam obezbede neki autobus da dođemo do tamo, ali ne bi baš trebalo da se konkretno oslanjamo na to. I druga opcija jeste organizovan prevoz. O ovoj akciji ne bih baš mogao ništa više od ovoga da vam kažem. Mi radimo na tome da se znači organizovanim prevozom gde će, ne naravno svi, ali određeni broj studenata da se preveze do tamo.

Što se tiče bezbednosti, okej, ovo je već naravno stvar radne grupe za bezbednost (RGB), ali osvrnuli smo se na neke otprilike najproblematičnije stvari. To je, prvo postaviti fizičke barikade odnosno ograde, ispred redara, gde budemo mi blokirali. Drugo, minimalan potreban broj redara jeste 100. Okej, ovo će oni da odrede koji je taj minimalan broj redara, ali ono što je jako bitno jeste da minimalan broj studenata fakulteta tokom ove akcije mora da iznosi 1000, odnosno 500 sa jedne strane, 500 sa druge što ja verujem da nas na blokadama ima i više od 1000 pa oko toga ne bi ni trebalo da bude problem.

E sad, treća ova tačka ukoliko se odluči da svi ti automobili kojima mi dolazimo do tamo budu parkirani ispred nas, zbog naše povećane bezbednosti, u kontaktu sa jelte pravnicima tu postoji problem saobraćajne policije ukoliko dođe i legitimiše te automobile. Mi imamo opciju da taj vlasnik tog automobila kaže kako čeka nekoga čiji je let u periodu blokade i da jednostavno ne može da se pomeri odatle, ali ako i to ne bude bila toliko pozitivna opcija mi ćemo, mi smo zapravo odredili sva okolna mesta parkirališta, parking prostora i slično gde će svi ti automobili biti parkirani i od svih tih lokacija i vreme koje je potrebno da se dođe do same tačke blokade. Ovo će biti prosleđeno KRGB-u jer je više ovo mislim da oni ... , ali mi smo im svakako dali opciju.

Ja se izvinjavam što prekidam, isteklo je vreme za ovu tačku dnevnog reda, ko je za da produžimo, ko je protiv, uzdržani?

Pozitivna strana akcije jeste upravo ta radikalizacija o kojoj pričamo.

Izvini, samo vidite da li se ovo šalje na KRGB, imamo malo problema sa ljudima na Telegramu tako da možda je bolje da ostane ...

Mi svakako mislimo da treba prvo da prođe sve dozvole, ali mi smo došli na sastanak prvo kod vas, konkretno jer je u vašoj nadležnosti da to prezentujemo, pa bismo se onda dogovarali kako i šta kome da se šalje i slično. Svakako, ova akcija je radikalizacija.

Okej, ova akcija je takođe kao znak podrške jedan vid ... gde šaljemo poruku Evropi o aktuelnim dešavanjima koja se ovde dešavaju, a i šire. Akcija zajedno sa biciklističkom inicijativom šalje poruku van granica države i ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazimo i potrebu za međunarodnom reakcijom.

Druga stvar jeste izazivanje reakcije drugih država. Cilj nam je da skrenemo pažnju stranih medija, institucija, organizacija kako bi se dodatno pojačao pritisak na ove naše ovde institucije. Direktno pogađamo avio kompanije i međunarodne interese i treće vršenje ekonomskog pritiska na našu državu u smislu: kašnjenja letova, otežavanja odvijanja vazdušnog saobraćaja. Takođe kako otežavamo putnički tako otežavamo i robni vazdušni saobraćaj, a ekonomisti su nam rekli da taj promet može da ide i do više stotina hiljada evra.

Što se tiče negativnih strana akcije prvo jeste uticaj na putnike. Okej, frustracija, naravno putnika, nezadovoljstvo onih koji su kupili karte i koji žele taj dan da polete. Potencijalno izgubljene konekcije i sastanci. Okej i ovo za sastanke nije toliki problem, jer ti ljudi koji lete na biznis sastanke generalno imaju u cilju da taj dan stignu na taj sastanak tako da idu najranijim letovima i njihovi letovi su negde između 6 i 7, a oni znate već kad se ima let mora da se dođe i sat, sat i po vremena ranije. Tako da i ova i ovde aspekat sastanaka i izgubljenih konekcija otpada jer ćemo i njih da propustimo.

Ono što nama ide u prilog jeste da postoji više opcija: da će avioni poleteti svakako, ali sa velikim i ogromnim zakašnjenjem; da avio kompanija koja otkazuje let ima dužnost da refundira novac putnicima; da će let biti odložen za neki naredni dan ukoliko se putnicima ne svidi taj novi termin. Avio kompanija je i tada u obavezi da putnicima refundira novac.

Ono što je jako bitno jeste da smo svesni da će ovo stvoriti privredne neprijatnosti , ali verujemo da je privremena blokada opravdava cilj koji želimo da postignemo, a to je skretanje pažnje na sistemske probleme koji pogađaju sve građane Republike Srbije. Kao što sam rekao akcija će biti AD- HOK, biće najavljena. Ovde su fakulteti raspoređeni na dve tačke, naravno, ovo je podložno promenama, ali otprilike mi smo napravili podelu sa jedne i sa druge strane.

Što se tiče finesa vezano za akcije, postojala je ideja da se napravi jedan ogroman transparent koji će da se vidi iz aviona kada putnici budu sletali , gde će biti na nekoj okolnoj njivi na engleskom jeziku, gde će pisati: „Delay justice delay flights”.

I takođe mi dok budemo blokirali takođe možemo da držimo transparente, da li na srpskom ili na engleskom ,“odloženi letovi,“ , “kasni pravda kasne letovi,“ i slično. Svakako sa ovim ćemo se konsultovati sa kolegama sa umetničkih fakulteta oni su voljni da pomognu...

E sad ono što je jako bitno jeste, kako bi smo se pravno osigurali ukoliko nas policija, žandermerija ili bilo ko sazmera do staništa zgrade, ono što mi možemo da uradimo i što će biti urađeno, jeste da se kupe dve avionske karte. Jedna će da bude sa jedne strane, druga sa druge, jer zakonski nije propisano koliki broj pratilaca ide (smeh, aplauz). Apelujemo da taj putnik kome bude bila uručena ta karta ponese pasoš sa sobom i ranac. Druga potencijalna mogućnost jeste da, verovatno je većina vas već letela, imate boarding card na telefonima, one su sad u elektronskoj formi. Lako može da se isfotošopira datum na toj karti. Naravno i svi vi koji budete to uradili, pasoš sa sobom i ranac, takođe, jer policija ne zna i ne može ni na koji način da proveri da li vam je karta isfotošopirana ili nije u toj zoni aerodoroma gde je dozvoljeno kretanje svima.

Ono što apelujemo jeste da se nikako ne ulazi u kontrolisanu zonu aerodroma, odnosno gde se vrše boarding pass, odnosno check in i ostalo gde tu već mogu da proveravaju, to vam je već ako stvarno želite da putujete pa da idete. Tako da to se svakako neće desiti.

I ono što nama ide u prilog jeste i ta represija ako se taj slučaj desi od strane policije jeste što ako svi budemo u staničnoj zgradi odnosno u aerodromskoj zgradi oni neće uopšte znati tada ko je pravi putnik, a ko nije, i sebi će izazvati još veći problem ukoliko pravog putnika krenu da maltretiraju. Mislim i generalno nas s obzirom da ćemo imati karte. To je sa te pravne strane da budemo osigurani za slučaj da se to desi ...

E da, ono što je jako bitno jeste da, ovo je poslednje, samo za taj datum postoji opcija da se usaglasimo sa Nišom da oni blokiraju njihov aerodrom. Mi smo svakako razmotrili njihove prilaze sve, već imamo razrađenu akciju, voljni smo da im pomognemo. Svakako i da se usaglasimo sa Suboticom, Novim Sadom i Kragujevcem o blokadi autoputa tako da taj dan cela Srbija stane, bude paralisana. Da ne bude samo mi ovde blokiramo već da se usaglasimo sa svima. Kragujevac već čeka tačnu informaciju, da li će to proći ili ne, kako bismo se usaglasili.

I ostaje još apel ukoliko ova akcija prođe, za što veći odziv studenata jer sama realizacija zavisi od našeg broja.

Tako da to bi bilo to (aplauz).

Prvo pitanje: S obzirom da je rečeno da se ne može prilaziti na onaj deo koji je privatan i slično da li imamo dozvolu vlasnika te njive na kojoj bi stavili taj „baner“ jer ako nam on ne da može da dođe da ga skine i to je to?

Pa znate kako, što se tiče mislim tog banera, okej, mi ćemo ga rasprostrati tamo na sred njive, pa dok se taj vlasnik pojavi i slično. Mi nećemo konkretno biti, a svi ti letovi koji budu sletali u tom periodu većina njih će da vidi, bitno je samo da mi ne budemo, da nas ne mogu da terete zakonski, pravno i slično na privatnom posedu.

Drugo pitanje: Prvo da vas pohvalim da ste baš lepo ovo napisali temeljno i sve. Imao bih samo par pitanja. Prva stvar je da li bi izlaz svima iz prostora aerodoroma bio dozvoljen? Druga stvar je da li bi ljudi mogli peške da prođu te barikade, jer ako bi mogli da pređu peške, neko bi mogao da ih doveze do tih barikada i da oni samo prošetaju kroz nas i treća stvar je ako bi bilo najavljeno u kom god trenutku, mislim kako sprečavamo da tamo se taj autobus koji stiže u 7:20 pomeri za pola sata ranije ili bilo šta drugo. Mislim‚ kako, na koji način će to biti najavljeno toliko rano da mi možemo da stignemo, a da policija ne stigne pre nas?

To treće pitanje da, ono što sam ja rekao najavljeno je i to je još jedan negativan aspekt zašto možda ne bi trebalo uopšte da se najavi akcija da su studenti u blokadi, a generalno nama, odnosno univerzitetima, organizovaće se tajni sastanak sa delegatima gde ćete svi...