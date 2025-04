"VERUJEM DA ĆU U NAREDNIH MESEC DANA IMATI SUSRET SA TRAMPOM": Vučić najavio da će sa predsednikom Amerike razgovarati o carinama

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o taksama i tarifama koje su uvele SAD

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić/AP photo/Evan Vucci

- Verujem da ću u narednih mesec dana imati susret sa predsednikom Trampom. Ponoviću kako to izgleda i zbog čega su uvedene takse i carine na robu iz Srbije. Po njihovoj računici, mi imamo 600 miliona suficita u trgovini sa Amerikom. Suštinski nemamo. Imamo mali deficit. Međutim, Amerikanci računaju čim prođe kroz neke banke ili neke njihove firme, pa makar to bili u potpunosti američki proizvodi. Sve to se više ne računa kao da je došlo u Srbiju, nego se računa kao da je završilo u Holandiji ili na nekim drugim mestima. Zato oni računaju da imamo suficit. Taj suficit podeljen sa ukupnom trgovinskom razmenom, dakle 600 podeljen sa 800, trebalo bi da je 0,75 ili 75, odnosno 74%, podeljeno sa 2, to je 37%, tako su došli do tog broja - rekao je Vučić.

Istakao je da je ovo za nas veliki problem.

- Ne zbog toga što mi imamo ogromnu trgovinsku razmenu sa Amerikom. To je za nas problem zbog gumarske industrije, to je za nas problem mali zbog vojne industrije, ali mnogo veći zbog proizvodnje autodelova, a posebno gumarske industrije. Istovremeno, to je loš signal za sve one koji bi da ulože u Srbiju, da imamo veća carinska opterećenja nego što ih ima Evropska unija. Zato ćemo dati sve od sebe i ja verujem da ću u narednih mesec dana imati susret sa predsednikom Trampom - rekao je.

(Kurir)