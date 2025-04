MARINIKA PIZNALA DA BLOKADERI NA PLENUMIMA PREGOVARAJU O ĐILASOVOJ VLADI: Mirno predajte vlast u suprotnom će neko ostati bez člana porodice

ĐILASOVA uzdanica Marinika Tepić priznala je da im EKSPO smeta sada jer pokazuje uspeh Srbije i Aleksandra Vučića, te da traže obustavu izložbe ali samo dok oni ne dođu na vlast. A onda je zapretila nasiljem i žrtvama, u koliko im se ne preda vlast.

Foto: Printskrin

- Nećemo dozvoliti da se EKSPO održi, mi smo kao parlamentarna opozicija uputili pre nekoliko nedelja i zvaničan dopis bordu EKSPO- a u Parizu tražeći da se ta izložba odloži.

- Predlog ovaj je da bi se pokušalo na miran način da se dođe do fer i demokratskih izbora u koliko on (Aleksandar Vučić) bude nastavio to tako sa rezignacijom da odbija u jednom momenti će ti izbori doći.

Oni neće biti mogući ni sada, ako bi se nekim čudom opredelio za te lažne izbore niti ikad u istim uslovima.

- Kao i zahtevi studenata, svi oni idu ka istom cilju da se kriza reši mirnim putem jer je to zaista najbolji način po građane.

Taman posla da bilo ko ne iskoristi poslednju šansu naročito mi kao političari, da sve što umemo i znamo upregnemo da se na miran način izvrši tranzicija vlasti umesto da neko ostane bez brata, sestre, oca, majke bilo kog člana porodice jer kažem represija je sve veća - rekla je Marinika Tepić.

Na kraju je javno priznala da blokaderi na plenumima prave plan o Đilasovoj vladi koja je zapravo i bila cilj sve vreme!

- Mi smo izašli naglašavajući da je taj predlog otvoren za sve da je inkluzivan, apelovali smo na sve da se priključe.

Ja koliko znam, to sam čitala i u vašim medijima da takve rasprave sada se otvaraju i na fakultetskim plenumima, da studenti razmišljaju o tome razgovaraju o tome videćemo kakav će njihov odgovor biti - rekla je Marinika Tepić.