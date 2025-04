SMAJLOVIĆ ŠOKIRANA DOKTOROM BLOKADEROM: To što je uradio nije ljudski (VIDEO)

LjILjANA Smajlović novinarka komentarisala je to što se Dejan Panić, lekar u Tiršovoj, odeljenja za neonatologiju, slikao se sa transparentom koji je uvredljivom sadržinom upućen studentima koji žele da uče.

- To što oni poručuju je duboko antitetički ne lekarskoj profesiji, nego ljudskosti. Lekari leče ranjenike suprotne strane na frontu, a oni ovde poručuju da ih smatraju za niša ljudska bića i ne samo što im neće pružiti negu nego bolje da beže da im ne bi naudili. To me stvarno uzdrmalo - rekla je ona.