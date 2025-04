OVO JE POLITIČKI SKUP Popović: Oni su se nedvosmisleno priključili blokadama i obustavama rada koje su simbol obojene revolucije

MINISTARKA pravde Maja Popović reagovala je povodom skupa koji je organizovao jedan od sindikata u pravosuđu.

Foto: Ministarstvo pravde

Povodom skupa organizovanog od strane „Sindikata sudske vlasti” ministarka pravde Maja Popović ističe:

-Skup na kome se okupilo jedva stotinak ljudi, koji je organizovan ispred Ministarstva pravde od strane „Sindikata sudske vlasti” je politički skup. Organizovanjem ovakvog skupa na kome su govornici bili članovi organizacija „Proglas” i „CEPRIS” i profesora blokadera, sindikat se jasno opredelio za opoziciono političko delovanje i sve maske su pale. Jasno je da se Sindikat sudske vlasti ne bori za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u pravosuđu, već se nedvosmisleno priključio blokadama i obustavama rada koje su simbol obojene revolucije.

Još jednom napominjemo da je Ministarstvo pravde zajedno sa reprezentativnim sindikatima pravosuđa – Sindikat pravosuđa Srbije i Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije (SOPOS) intezivno radilo na poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih i da je rezultat zajedničkog rada izrada radne verzije Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koja je izrađena je u najkraćem roku. Ova dva reprezentativna sindikata su konstruktivno sagledala sve realne mogućnosti za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u pravosuđu i zato se pristupilo izradi ovog zakona. Očekujemo da će zakon biti donet na prvoj sednici Narodne skupštine, posle izbora nove Vlade. Takođe, na predlog Sindikata pravosuđa Srbije i Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije (SOPOS) prihvaćen je zahtev za isplatu finansijske pomoći, koji će Vlada usvojiti na sednici sledeće nedelje.

Samo pregovorima i konstruktivnim radom sa nadležnim ministarstvima, kako su to činili reprezentativni sindikati pravosuđa – Sindikat pravosuđa Srbije i Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije (SOPOS) može doći do poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih u pravosuđu, a ne putem štrajkova, što nedvosmisleno pokazuju rezultati koji su do sada ostvareni. Zato apelujemo na zaposlene u pravosuđu da ne prihvataju predloge Sindikata sudske vlasti i ne stupaju u štajk, jer se ovaj sindikat jasno opredelio za opoziciono političko delovanje.