"PRETNJA NA KOJU NIKO NEĆE NI DA REAGUJE" Vučić o pozivu na rat Mahmutovića: Izražavam strah od tako neodgovornih i zastrašujućih izjava

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, govoreći o pozivu na rat poslanika SDA u Vijeću naroda Republike Srpske Dževada Mahmutovića, istakao je da izražava strah od tako neodgovornih i zastrašujućih izjava.

- Sutra ću da se obratim naciji kada ću reći ime mandatara. Govoriću o tome, situacija u BiH iz mog ugla i zahvaljujući lošoj reakciji onoga što mi nazivamo međunarodna zajednica, polako ali sigurno izmiče kontroli. Nisam siguran u kom to daljem smeru ide. Jasno je da Bošnjaci to vide kao priliku, jer imaju jaku pomoć zapadnih sila. Oni to vide kao drugo poluvreme i šansu, vide to kao šansu za ukidanje Republike Srpske. Ono što mene brine još više je činjenica da sam razgovarao sa predstavnicima EU i NATO, shvatio da niko ne želi kompromisna rešenja, već žele konačni obračun sa Dodikom, da nema nikakve kompetencije Repbulika Srpska. Teško vreme za naš narod, veliko breme na plećima naših ljudi. Odluka Nemačke i Austrije da zabrani ulaz Dodiku - rekao je Vučić u obraćanju iz Sofije.

- Pretnja iz SDA je kako kaže "tad moramo da pucamo", na koju niko neće ni da reaguje jer to shvataju normalnim je toliko zlokobna, izražavam strah od tako neodgovornih i zastrašujućih izjava, u nadi da će biti pameti da se tako nešto prevaziđe - kazao je predsednik.

