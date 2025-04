NE DOZVOLJAVA DA U ŠKOLU UĐE 700 DECE! Unuk Baneta Banane i dekanke iz Niša vodi fizički blokadu gimnazije 9. maj (FOTO)

UČENICI gimnazije „9. maj“ u Nišu i dalje su u blokadi.

Novosti

Ovu blokadu vodi fizički unuk Baneta Banane i dekanke iz Niša, Natalije Jovanović.

Poučen postupcima svoje bake, koja se već mesecima ističe u najstrašnijim napadima na državu, sistem i predsednika Srbije, unuk Baneta Banane ne dozvoljava da u školu uđe 700 dece!

Pogledajte kako ovo izgleda:

Novosti

"Ta dekanka je ogrezla u kriminalu..."

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić u svom gostovanju pre dve večeri u Nacionalnom dnevniku televizije Pink, govorio je između ostalog i o slučaju dekanke Jovanović, a dotakao se i potpunog odsustva osude nasilja sprovedenog od strane blokadera i antisrpskih stranaka bivšeg režima koje smo gledali na ulicama Niša.

- Ne zaboravite da je ova dekanka pre samo nekoliko dana pozivala na ogoljeno nasilje. Tražila je - sklonite policiju, nije potrebna policija. Danas traže policiju. Jel tražite policiju ili tražite da se skloni policija, šta hoćete od nas u stvari - istakao je tom prilikom predsednik Srbije.

- Pri tome, hoću da građani Srbije znaju da nijedan, slovima i brojem, kad već pričate o tome da su oni za poštovanje institucija, kao što onaj student Lazović na početku vašeg priloga govorio, dakle, toliko poštuje institucije da nijedan svoj skup nisu u skladu sa zakonom prijavili nadležnim institucijama. Nijedan od do sada održanih desetine hiljada skupova, na nivou Srbije. Nijedan nisu u skladu sa zakonom prijavili. Što se tiče ljubavi moje majke prema meni, baš joj hvala. Nisam siguran da bi se moja majka Angelina sa tim složila. Ja svakako neću i ne mogu, pošto znam koliko me moja majka voli. U stvari, osećam. Valjda svako dete to oseća. Mada bio matorkonj bio kao ja, koliko god... Ona meni to neretko kaže. Sine, koliko god godina da imaš, ti si za mene dete i to tako ide. Tako da, šta da radite? A ja nisam dete, nego sam joj sin, pa sad dok ja tu njoj objasnim sve kako ide... Ali je zanimljivo da tako jedna pristojna žena, takav rečnik koristi i tako bi da se obrati javnosti. Ta dekanka je ogrezla u kriminalu...

- Jeste li primetili da su oni, kada se to desilo svuda, pisali muž: dve tačke. Niko neće da napiše Bane "Banana": dve tačke, nego muž: dve tačke. Pa što ne napišete Bane "Banana", svi ga znaju u Nišu, u Srbiji kao Baneta "Bananu", čuveni Dinkićev i Đilasov kadar. Dakle, on je iz gore odlazio u najgore uvek. Tamo je pripadao, iskonski, uvek. Samo tamo gde je moglo nešto da se ukrade. I to svi u Nišu znaju. Kao i onaj u ovoj situaciji što vodi danas demonstracije, što je krao kleptoman, krao i toalet papir u Narodnoj skupštini. E, sećate se toga, imamo i potvrđeno u video-snimcima. Nevezano za sve to,ajde ako me majka ne voli, ali ta dekanka ona bi morala da me voli. Dekanka. Pa nju sam pomilovao, oslobodio od krivičnog gonjenja za kriminalne radnje koje je preduzimala. Lično. Dakle, ona bi sad, ili za mesec dana bila u zatvoru, zbog sopstvenog kriminala. Ja sam je spasio toga. A sada ako mi nije uzvraćena ljubav zbog takvog velikodušnog čina, onda mi je veoma žao. I mnogo mi je teško. Pokajao sam se. Još jednom se izvinjavam građanima što sam to učinio. Veoma sam se pokajao zbog toga - rekao je tada Vučić.