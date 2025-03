VEĆE PRAVNOG FAKULTETA UB: Nije glasalo o izjašnjavanju studenata o daljoj nastavi

PROFESOR Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Vladan Petrov izjavio je da je večeras na sednici Nastavno-naučnog veća na Pravnom fakultetu odlučeno da se ne glasa o inicijativi studenata koji sebe nazivaju tihom većinom.

Foto: Z. Jovanović

On je rekao da studenti do daljnjeg neće moći da se izjasne putem ankete da li su za nastavak školske godine.

Petrov je istakao da je situacija nakon večerašnje sednice ista kao i pre nje.

-Večeras je bila najavljena sednica nastavno-naučnog veća. Na njoj je trebalo da se raspravlja o inicijativi grupe studenata koja je sebe nazvala tihom većinom i koja je do prošlog petka brojala 442 potpisnika. Nažalost, pošto je veći deo kolektiva glasao protiv toga da predstavnici studenata iz te grupe uopšte prisustvuju sednici veća, na kraju je odlučeno i da se uopšte o njihovoj inicijativi ne glasa. Bilo je različitih argumenata, ali suština je da smo u istom stanju kao što je bilo pre sednice Nastavno-naučnog veća, rekao je Petrov.

Na Pravnom fakultetu, kako ističe, do daljnjeg neće biti u mogućnosti da se studenti putem e-platforme, odnosno e-studenta, izjasne o tome da li su za nastavak školske godine i ispita.

Dodao je da je večerašnja rasprava bila dosta konfuzna i da se na kraju zaključilo da nema uslova da se o inicijativi studenata uopšte izjašnjava.

-Tako da je praktično ta tačka dnevnog reda okončena bez glasanja o e-anketi, zaključio je Petrov.

Petrov je naglasio da neće više prisustvovati sednicama Nastavno-naučnog veća sve dok se situacija na fakultetu ne dovede u red, odnosno dok se nastava i ispiti ne nastave.

-U ovom trenutku zaista nikakvu drugu informaciju ne mogu ni da dam, jer sam iskreno rečeno, iziritiran nespremnošću da se makar čuju argumenti tih naših studenata. Nakon okončanja te tačke sam napustio sednicu Nastavno-naučnog veća. Do daljnjeg, pod punom odgovornošću, disciplinskom i radno-pravnom, kao što ni prethodno nisam prisustvovao sednicama Nastavno-naučnog veća, to neću ni nadalje činiti, sve dok se situacija na fakultetu ne dovede u red, odnosno dok se nastava i ispiti ne nastave, poručio je Petrov.

Dodao je da je očigledno da ovaj pristojan put da se omogući svim studentima da makar daju svoje mišljenje preko e-platforme, nije način za rešavanje problema blokada na fakultetima.

Smatra da je stanje na fakultetima identično onom kada su blokade i započete.

-Praktično može se zaključiti da je u faktičkom smislu stanje identično onom kako je bilo na početku kada su blokade i otpočele. Naravno, to ne znači da ne treba nastaviti sa jednom vrstom medijskog, demokratskog, legalnog i legitimnog pritiska na nadležne organe na fakultetu, da se ozbiljnije uhvate u koštac sa ovom problematikom, jer blokade će pre ili kasnije nestati i završiti se. Ali će se onda pojaviti problem pravnih reperkusija, a to znači brojne tužbe protiv fakulteta koje će roditelji i studenti podnositi zbog toga što jednostavno nisu ispunjene obaveze iz ugovora koje su studenti zaključili, a koje podrazumevaju održavanje nastave i ispita, naveo je Petrov.

Pitanje rešavanja problema sa nastavom i ispitima putem najavljenog leks specijalisa treba razmatrati, ističe on, ali i napominje da u ovom trenutku, dok se ne reši pitanje blokada, to ne vidi kao pravni mehanizam koji će odvesti do izlaska iz postojeće "pat pozicije".

(Tanjug)

