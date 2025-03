SVI STUDENTSKI ZAHTEVI SU ISPUNJENI Vučić: Ja pozivam svakog od tih stručnjaka da dođe na debatu o tome šta je ispunjeno, šta nije

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govorio je večeras u emisiji "Oko" na Prvom programu RTS-a o najvažnijim temama.

Foto: Printscreen

Ponovio je da su svi studentski zahtevi ispunjeni.

- Znate li koliko je dokumenata to objavljeno? Koliko hiljada stranica je objavljeno? Mislite da ih iko pročitao? Niko ih nije pročitao. Niko i ne može da vam kaže šta nije objavljeno i šta nedostaje, zato što se nisu ni potrudili da pročitaju. Kažu da je pitanje građevinskih dnevnika, odnosno... Građevinske dnevnike su najvećim delom dobili, to nema veze sa padom nadstrešnice, niti sa bilo čim drugim. Hajde vi objasnite kakve to veze ima sa padom nadstrešnice. Ja nisam stručnjak za građevinu. Znam šta kažu jedna ili druga strana. Pa nisu ni oni. Nisu ni oni, ali nema veze. Šta ih briga za sve to? Mi smo im doneli ugovore između podizvođača i podizvođača. 92 ili 3%, što nikakvu obavezu nikada nismo imali, niti to i kakve veze sa bilo čim ima. Ne ugovore između izvođača i podizvođača, nego između podizvođača i podizvođača. Kažu da se ne zna kako su birani ti podizvođači. Ne zna se kako su birani. Pa pitajte podizvođača kako su birani. Ne bira ih država. I nije posao države da to bira. To je njihovo da biraju i da provere šta će i kako. Njihovo je da isporuče rezultat. A mi imamo ugovor sa izvođačem. A izvođač je taj koji bira podizvođača i podizvođači biraju svoje podizvođače. I to zna svaki čovek. No ne morate biti stručni. Ali to vam je kada hoćete. Ali mi o tome uopšte ne razgovaramo. Ja pozivam svakog od tih stručnjaka da dođe na debatu o tome šta je ispunjeno, šta nije. Pa nikada neće - rekao je.

Drugi zahtev je bilo da se uhapse svi koji su ih napadali, podseća.

- Prvo, stotinu puta manje je bilo napada na njih nego njihovih napada na sve druge. I pri tome, neću da računam nasilne blokade i talačku krizu u RTS-u. Neću da računam nasilne blokade gradskog saobraćaja u prevozu. Neću da računam nasilne blokade Brankovog mosta i sve drugo što je sve. Čisto nasilje i siledžistvo i maltretiranje građana, zato što to niko ne sme da nazove pravim imenom kao predsednik Srbije, ja smem. Oni kažu da nisu procesuirani svi oni koji su ih napadali. Da, da, sad ću da vam kažem. Jesu. Svi su procesuirani. A napadalo ih je stotinu puta manje nego oni koji su napadali druge. I vidite, najveće nasilje koje je do sad zabeleženo uz Bogatić i Obrenovac je bilo u Nišu. Saglasni smo, složićete se. Verovatno, tako. Nigde nije bilo takvog nasilja. Ni toliko udaraca, ni toliko batinanja, ni takvih teških povreda, ni svega drugoga. Sprovodili su ga blokaderi. Sprovodili su ga na ljudima kojima nisu dali ni da se okupe - rekao je Vučić.

BONUS VIDEO JEZIVO: Ovako je opozicija sprovodila nasilje u Skupštini