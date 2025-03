KOLAPS U BEOGRADU: Zbog blokadera velike gužve - maltretiranje Beograđana u toku (FOTO/VIDEO)

ZBOG blokade Brankovog mosta koju sprovode studenti blokaderi i antisrpska opozicija koju čine stranke bivše vlasti kolaps u saobraćaju nastao je u svim delovima Beograda.

Foto: D. Milovanović

Kako javljaju naši fotoreporteri situacija je najkritičnija u ulici Kneza Miloša, ali i na mostu "Gazela" gde su se stvorili saobraćajni čepovi. Takovska u smeru ka gradu takođe je preopterećena.

Do ovakovog kolapsa nastalo je zahvaljujući bahatosti blokadera koji su rešili da zatvore na tri sata Brankov most i to u vreme kada se građani koji rade vraćaju kućama sa posla.

A koliko njih teroriše ceo grad može se videti na sledećim slikama:

Foto: Naksi kamere

Foto: Naksi kamere

Foto: Naksi kamere