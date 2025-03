ANA BRNABIĆ: Zaboravite te izraze "prelazna vlada" - to je Đilasova vlada (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je, povodom zahteva dela parlamentarne opozicije za formiranje, kako su naveli, vlade narodnog poverenja, da bi to bila isključivo vlada Dragana Đilasa i istakla da je opozicija u Srbiji jedinstvena u svetu jer predlaže da postane vlast bez ikakve podrške naroda.

- Sve što smo čuli, zaboravite te termine. To je Đilasova vlada, kada su ljudi gubili posao, a oni postajali milioneri i milijarderi. Zato se oni grčevito bore za tu vladu. Da neko sebe predloži za vlast, bez volje naroda. Došli su ovde i dali ultimatum, nema izbora, nema referenduma. Sve što je tema pitanje naroda, šta misli i oseća, oni kažu - to ne. Mi želimo sebe da ustoličimo. Pitanje većine građana je - a na osnovu čega. Tako nešto je protivno Ustavu i zakonu. Kada vi treba da postanete vlast, nisu važne institucije ni narod. Na osnovu kog naroda? I kada mi ponudimo da se ispita narodna volja, sve što čujete od njih, kažu "nikako izbori". Dobro, idemo na referendum, da se ispita poverenje u predsednika Aleksandra Vučića. Ništa lakše i jednostavnije. Ali oni to ne žele, jer znaju ko ima neupitan legitimitet i najveće poverenje - rekla je Brnabić.

Potrebno je, kako kaže, da samo dodaju par svojih potpisa i da se ide na referendum.

- U stvari je poenta, kad god se priča o tome da se pita narod, oni sve hoće, samo ne da pitaju narod. I građanski rat, i ubistvo predsednika i bacanje sa terase, i pozivanje na streljanje Aleksandra Vučića, i ubistvo Vučića zato što je topom pucao ne decu. Jedina opcija koja nije na stole jeste da pitaju narod. Da bi pokazali svoju besramnost i bahatost, oni su to sada nazvali vlada narodnog poverenja - navodi predsednica parlamenta.

Ona ističe da nemaju ni poverenje studenata blokadera.

- Na protestu 15. marta došli su svi do jednog maskirani. Zamislite tu bahatost - navodi.

Govoreći o "vladi narodnog poverenja", Brnabić se pita "kog naroda"?

- Ovog naroda kojima ste uništili traktore, onog naroda koji pljujete, onog naroda čiju decu nazivate ćacima, naroda koji četiri dana lažete o zvučnom topu. Kažete bio je zvučni top, onda kažu vodeni top. Onda kažu bio je električni uređaj za zvučno kontrolisanje masa. Onda kažu bio je vorteks. I tako svaki dan lupaju koji je model. Izađe stručanjak iz Nasa koji kaže nije bio. Čekaj, četiri dana zamajavate narod, kako vas nije sramota! Bezočno ih lažete svaki dan. Ali zanimljivo mi je da imaju konsenzus čitave opozicije. Ti ljudi međusobno ne mogu da se dogovore gde će da sede. Ali kada treba da se dođe do toga da dele vlast, da je preuzmu nasilno, e onda se brzo dogovore. I to je cela poenta. A to je da bi se vratili na pljačku - kaže Brnabić.

- Kažu baviće se ta vlada ispunjavanjem zahteva studenata. I taj zahtev kojim će da se bave, taj su dali sve od sebe da ga spreče, nisu glasali da taj zakon dođe na dnevni red. Toliko koliko se brinu o zahtevima studenata. Fenomenalno! Time ste studentima pokazali sve. Toliko se borite. Ali su dva zahteva u nadležnosti pravosuđa. Čekajte, hoćete da uzurpirate i pravosuđe? Ali će takođe da preuzmu i RTS. Oni neće tamo da postave neke stručnjake, nego će oni da se bave uređivanjem - rekla je Ana Brnabić.

Govoreći o slobodi medija, Brnabić je kazala da, kada je u pitanju opozicija, sve je jasno.

- Ponovo nisu odgovarali na pitanja koja im se nisu svidela. Toliko o bahatosti najbogatijih. I kada pričamo o ODIHR preporukama, ali onako kao što je CRTA predložila taj zakon. Taj predlog zakona ODIHR je rekao da je suprotan preporukama i duhu preporuka - izjavila je predsednica parlamenta.

Ona je najoštrije osudila to što su u Pokretu slobodnih građana skup u Pionirskom parku nazvali logorom.

- Da li zato oni nemaju pravo ni na obrazovanje, nemaju pravo ni u parku da budu? A gde da budu? Na fakultetima ne mogu jer ih ne puštaju. Verujem da je mnogo prijatnije spavati na fakultetu, ali oni nemaju taj luksuz i ne smeju i da kroče na svoje fakultete. Njihov zahtev je "poštujte naša Ustavna prava". I konačno, neće moći bez naroda, bez volje naroda, neće moći suprotno Ustavu. Kada vas narod bude hteo i vi skupite hrabrost da pitate narod, onda će moći - kaže predsednica Skupštine.

O uređaju koji je navodno korišćen na protestu

Ana Brnabić ponovila je da na skupu 15. marta u Beogradu nije korišćen tzv. zvučni top i dodala da misli da je ono što se desilo bila posledica panike.

- Vi ste prvo tvrdili bespogovorno da je zvučni top. Onda kada ste videli da to ne može da prođe, onda ste rekli "pa dobro, možda i nije zvučni top, ali je vorteks". Pa onda kada su pokazali da je vorteks neki uređaj koji kada pustite, može da vas oduva, onda se rekli da je nešto drugo, ali ne znamo šta je. Pa ste se opet vratili na zvučni top. To je brutalna propagandna mašinerija, koja je zaslužena za sve ovo što se u Srbiji dešava. To iskorišćeno kao zvučni top nije. I firma Dženezis se oglasila o tome. Da li ste videli bilo koga ko je vorteksom oduvan? Samo mi pokažite gde je to bilo. Kako je moguće da je tako nešto iskorišćeno, a da se niko nije uhvatio za uvo. Umesto da se bavimo onim stvarima koje su od životne važnosti, u ovom trenutku se preti hapšenjem i gašenjem Republike Srpske, ali se mi četiri dana bavimo zvučnim topom - rekla je Brnabić.

Kako je kazala, zvučni top niko nije ni video ni čuo.

- Proizvođač zvučnog topa kaže da u Beogradu zvučnog topa nije bilo. Ovo bi bio jedinstven primer u svetu da je korišćen zvučni top, a da se niko nije za uvo uhvatio. Vi ste toliko pumpali da taj 15. mart bude dan D. Koristile ste studente u blokadi. Pošto nije uspeo taj vaš dan D i obojena revolucija, sad nastavljate. Meni je ovo delovalo kao panika. Jedan gospodin uzima svoj ranac i nastavlja da hoda. Pa je li taj gospodin imun naPročitala sam ga pažljivo. Poštovani građani, čuli ste i od novinara N1 da nije zvučni top. Ali nešto jeste, sada ćemo da vidimo šta je - kaže predsednica Skupštine.

O stanju povređenih poslanica

Na pitanje novinara, kako su trenutno poslanice koje su povređene tokom nasilja u Skupštini, koje je izazvala opozicija, Brnabić kaže:

- Jasmina Obradović je van živone opasnosti, ali se ne oseća dobro. Druge dve poslanice su dobro. Maleni Gavrilo je dobro - rekla je.