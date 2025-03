"SASVIM NORMALNO, PRIRODNO I JEDINO MOGUĆE" Brnabićeva o zatvaranju Skupštine - Pokušali smo da smanjimo bilo kakve bezbednosne rizike

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić obraća se na konferenciji za medije.

Predsednica Skupštine objasnila je odgovarajući na pitanja novinara zašto je donesena odluka o zatvaranju Skupštine Srbije.

- Postoji pravni osnov. Mislim da je jedino normalno i prirodno da smo doneli odluku, kako bi pokušali da smanjimo bilo kakve bezbednosne rizike, da zatvorimo Narodnu skupštinu danas, sutra i u nedelju. Kako bilo ko ne bi pokušao da izazove dodatne nestabilnosti i incidente u samoj Narodnoj skupštini, što ne bi bilo dobro. Ukoliko bi se to desilo, sigurna sam da bi čitava javnost pitala "a zašto ste ostavili Skupštinu otvorenom?". A pre svega tajkunski mediji, koji bi rekli da smo to uradili upravo mi kako bismo mi podstakli incidente. Kao što vidite niko ne može da uđe u Narodnu skupštinu. Ne mogu čak ni ja kao predsednica Skupštine. Zato danas držim konferenciju ovde. Mislim da je to sasvim normalno, prirodno i jedino moguće u ovom trenutku kako bismo pozvali na smirivanje tenzija i da izbegnemo zloupotrebu bilo kakvih državnih institucija - navela je predsednica Skupštine.

