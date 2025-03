PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Južnobanatskom, a nakon toga posetiće i Podunavski okrug.

Foto: M. Izgarević

Predsednik u Domu kulture ''3. oktobar'' u Kovačici razgovara sa građanima

- Sedite, molim vas. prvo dobar dan svima, skupili se iz Pančeva, Kovačice, Padine, njih 54-tvoro, zvižde, pište, trube nešto, ne razumem što prave problem za sopstvene uši ja sam nekih 50 metara udaljen pa mogu i da podnesem, ne znam što sebe muče toliko, a i nisu imali časove muzičkog kad su bili mladi, ali evo ja još jednom i javno da ih pozovem, samo nemoj da pištite, a dođite pitajte, kažite, uvredite, slobodno uđite u salu i napravite šta god hoćete. Al' plašim se da neće, pošto im je pištanje postao omiljeni sport, i to je, i onda prošetaju odande da se približe ovde da bismo čuli te iste koji su skroz sa drugog kraja Kovačice došli. Nemojte da se sekirate ljudi, neće oni ništa, oni vole samo da pište. Damama srećan praznik, želim vam da i dalje brinete o našem društvu, da brinete o našoj zemlji, da budete uvek odgovornije i ozbiljnije od nas muškaraca, a mi smo juče jednu veliku ideju najavili i pre toga smo, čini mi se jednu važnu stvar uradili za naše ljude, neću dugo onda ću odgovarati na vaša pitanja.

- Samo nikako ne razumem ove ljude, kad se skupe njih pedeetak ovako, što pište, valjda misle da neću da dođem, onda će da kažu čuvali ga od njih-šta da me čuvaš, pedeset ljudi. I tako svaki dan pište nešto? Pitao je predsednik.

- Pište, dva tri puta nedeljno - rekli su predsedniku.

- Dva, tri puta nedeljno pište- konstatovao je predsednik.

- Pište dva tri puta nedeljno, u tom nekom broju, slično, manje, blokiraju sela, maltretiraju ljude.

- Znam. Rekli su mi ovamo ovamo u selima. Dobro. Demokratija je to, to mora da se poštuje, da im mahnem još jednom. Bravo- poručio je predsednik.

- Vole me, bre, vidiš koliko me vole.

Predsednik obišao poljoprivredno gazdinstvo Srđana Steljića kod Pančeva

- Srđan je, to je jedna od najlepših i najčudnijih priča, on je Beograđanin rođeni, onda je otišao u inostranstvo i onda se vratio- rekao je predsednik.

- Rešio da se vrati iz hladne zemlje- dodao je domaćin Srđan.

- U Skandinavskoj zemlji? Upitao je predsednik.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Da, da. Švedska. Ovde je toplije, lepše, govorno područje je moje. Poreklom sam, moji roditelji su sa sela, ja sam odrastao na selu, kao mali sa babom i dedom. Tako da privuklo me ovo i rešio da se bavim stočarstvom- rekao je Srđan.

- Kada ste došli, pre 4, 5 godina? Upitao je predsednik.

- 2018. i krenuli smo te godine sa 105 grla- rekao je domaćin Srđan.

- I sad imate preko 600- dodao je predsednik.

- Tako je- rekao je domaćin.

- Jedino ovaca imamo više da znate u Srbiji, sve nam pada, goveda, pada svinje, tovljenici i sve samo ovaca imamo nešto više nego ranije. Dobro. Mnogo sam srećan što ste se vratili. Spas za zemlju- rekao je predsednik.

- Dobili smo pravo prečeg, dobili smo zemlju od grada Pančeva, od opštine, tu zemlju obrađujemo i proizvodimo kukuruz, detelinu, sve to i hranimo, hranimo i pokušavamo da se širimo koliko je to moguće- rekao je domaćin predsedniku.

- Koliko vas Srđane radi na imanju- upitao je predsednik domaćina.

- Troje, četvoro po potrebi kad je jagnjenje, ovo je novi objekat koji će krenuti od proleća sad sa tim novim jagnjenjem tako da je dovoljno je toliko ljudi za toliki broj grla- rekao je doamćin.

- I vi možete svih 650 ovaca i da podmirite, nahranite- pitao je predsednik domaćina.

- To je tu sve organizoavano, po boksovima je napravljeno. Selekcija urađena i to je stajski uzgoj, tu su jasle, sad ćete da vidite, nema tu mnogo, više ide to od maja kad je detelina, kad je košenje, kad su radovi u polju pa priprema, ovo je sad period gde je trava spremna i samo se hrani i kad se jagnji to mora da se prati, da se obilazi- rekao je domaćin.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Koliko radite dnevno? Pitao je predsednik.

- Pa, radimo u par navrata po par sati. Doručkujemo svi zajedno, pa onda vratimo se radimo, pa ručamo svi zajedno- odgovorio je domaćin.

- Ovo je neka posebna sorta- upitao je predsednik za rasu ovce.

- Ovo je ruska rasa, poludivlja, ukrštena sa muflonom, to je ona familija Romanov napravila.

- Zato se zove Romanovska rasa- dodao je predsednik.

- Da, oni su tako išli valjda kroz ratove i poludivlja je, otporna je idelana temperatura joj je 7 stepeni i najplodnija je rasa, znači ona jagnji po 2,3, 4 jagnjeta, sad ćete d apogledate unutra i meso je drugačije onako nije kao, naša najpoznatija je pramenka- rekao je domaćin.

Predsednik obišao poljoprivredno gazdinstvo ''KMI'' u Sefkerinu kod Opova

- Dobar dan ljudi, sređan praznik damama. Miloše, kad' ste uzeli ovo na obodu sela što bi se reklo, upitao je predsednik domaćina.

- Ovo je naša parcela, pre jedno dve godine smo krenuli ovde sa izgradnjom možete posle krenuti sa mnom da mi dozvolite da vas provedem da vidite projekat i naš plan, tako smo i počeli, bila je njiva, prvo smo imali plan pa krenuli u izgradnju.

Foto: M. Izgarević

- Što je retkost kod nas- dodao je predsednik.

- Tako je- konstatovao je domaćin Miloš.

- Izgradili smo upravnu zgradu od 200 kvadrata sa vagom i iza imamo halu podno skladište od hiljadu kvadrata, u planu su nam silosi o kojima ćemo pričati- rekao je domaćin predsedniku.

- A apoteka, kako vam funkcioniše? Upitao je predsednik.

- Dobro, tako smo krenuli- kazao je domaćin.

- Znači od poljoprivredne apoteke ste krenuli? Upitao je predsednik.

- Firma je krenula pre 20 godina, krenuli smo sa maloprodajama sa poljoprivrednim apotekama, sada ih imamo oko deset uglavnom. Radimo ceo Banat sa distribucijom stočne hrane, ovde opet da spomenem pre dve godine smo krenuli sa otkupom sa ugovaranjem proizvodnje sa našim poljoprivrednicima uglavnom meštanima i okoline.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Suncokret, kukuruz. Dodao je predsednik.

- Tako je. Ratarske kulture, suncokret, pšenica, kukuruz. Dajemo repro materijal, semena, đubriva, hemiju, ugovaramo dalju proizvodnju.

- Za te silose, Miloše, to mi možemo da pomognemo da znate. Shvatio sam ja malopre kad ste pričali. To je stvar koju možemo da pomognemo, takva ulaganja mi podržavamo- rekao je predsednik.

- Da, ovakav objekat, takvi silosi nema ovde u okruženju na 20-30 kilometara zaista bi značilo nama i meštanima za lakši transport i manipulaciju tih proizvoda- rekao je domaćin.

- Anka, za Opovo Dom zdravlja najvažniji? Upitao je predsednik predsednicu opštine Opovo Anku Simin- Damjanov.

- Tako je- odgovorila je Simin-Damjanov.

- To sam i obećao, to je oko dva miliona i dvesta hiljada evra.

- Tako je, tako je. Školu Sakule smo dobili ove godine kompletnom rekonstrukcijom, tako da je ovo neki projekat sledeći- odgovorila je Simin-Damjanov.

Veliki broj građana dočekao je predsednika aplazuzom.

- Dobar dan ljudi. Toliko sam umoran da sam video bukvalno Miloša, porodicu i ove kamere i ništa više, hvala vam što ste tu, sad sam rekao i Anki i Milošu, obećao sam prošli put kada sam bio, uradili smo školu u Sakulama, sad ćemo da uradimo Dom zdravlja u Opovu da bi svi ljudi iz Opova imali najmoderniji Dom zdravlja preko dva miliona evra ćemo u to da uložimo, a onda ćemo ovde u Sefkerinu da uradimo Dom kulture da bi ljudi imali gde da se okupljaju, i penzioneri i mladi i svi drugi, a onda će da nam ostanu putevi pošto znam da toga ima koliko hoćete, a opština nema dovoljno para i vama drage žene, drage dame da čestitam praznik, sada ćemo da uvedemo ovaj alimentacioni fond tako da muškarci kad hoće da se odvoje, nek se odvoji, ali neka plati svoju obavezu za decu, neće da plati, mi ćemo da platimo umesto njih, svakoj ženi da žena ne mora da čeka, a onda ćemo mi od njega da naplatimo, tako da žene moraju da budu sigurne, deca moraju da budu sigurna, a sa muškarcima ćemo lako. Eto. Džvala vam najlepše što ste me sačekali i želim vam sve najbolje i nemojte da se sekirate mnogo, ovo sam ja samo umoran, a inače što se ovih koji bi da unište Srbiju tiče i obojene revolucije, nema ništa od toga, ne brinite. Hvala vam najlepše- rekao je predsednik.

