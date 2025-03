"DA MI NA ISPITU DA OVAKAV ODGOVOR, OBORILA BIH GA ODMAH" Ministarka građevinarstva o skandaloznom izveštaju ekspertske grupe

MINISTARKA građevinarstva i infrastruktura u Vladi Srbije Aleksandra Damjanović Sofronijević drži konferenciju za medije.

Foto: Vlada Srbije

Nova ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damjanović Sofronijević se obratila javnosti.

- Pokušaću da u najkraćim crtama pokažem šta je to u izveštaju stavljeno da nije dostupno javnosti i koji su naši odgovori na sve. Recimo, taksativno su navedene primedbe, odnosno pitanja i konstatacija koja su predstavnici infrastrukture i železnice Srbije sinoć i noćas pokušali da odgovore. Prva primedba na str. 11 odnosi se da su samo javno dostupni delovi PIO, da su urađeni u skladu s propisima, ali da nisu kompletni. Sve ove zahteve gde se traži dostavljanje komplente dokumentacije, prvi put je dato u izveštaju ekspertske grupe. U više navrata je dostavljeno, i sada je dostavljeno sve što se smatra da nedostaje. Projekat izvedenog objekta se dostavlja tek pre podnošenja zahteva, ako znamo da radovi na izgradnji železničke pruge još nisu završeni. Uzeli smo od izvođača čija je bila obaveza to da izradi. Biće objavljeni danas na sajtu Vlade. Do sada to nije traženo, prvi put je traženo u ovom izveštaju.

Na strani 14. traženi su dokumenti iz 2017. godine. To nije nikada traženo. Po prvi put je sada iskazan taj zahtev. Mi to imamo i biće dopunjeno i objavljeno na sajtu Vlade danas u toku dana.

Nas trani 15. lokacijski uslovi, potkrala se mala tehnička greška, ali ću naglasiti ovom prilikom: Izostali su posebni uslovi, pre svega oni koji su pribavljeni od zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada i protivpožani od policije. Svi ostali su sadržani i biće objavljeni.

Na strani 17, prilično je opšta primedba, ništa konkretno nije navedeno. Ministarstvo niti infrastruktura železnice nisu bili u obavezi da imaju ove projekte.

- Na sajtu APR postoji kompletna statusna dokumentacija za pravna lica. U pogledu dokumentacije jedan prilično neostvariv zahtev, traženo je da se dostavi kompletno kada ulaze i izlaze radnici, to je sadržina građevinskog dnevnika. To je gradilište, građevinska dozvola koja je izdata. Sve podatke koliko je radnika tog dana bilo na gradilištu mogu se naći u drugom dokumentu, a to je građevinski dnevnik.

Sve ono što su po zakonu infrastruktura i ministarstvo morali da imaju je javno dostavljeno, rekla je.

- Sve ostalo, pokušali smo i dobili deo dokumentacije, ali vi ne možete da naterate izvođača i podizvođača da vam nešto dostavi. Ta dokumentacija postoji, ali je u UKP, odnosno u tužilaštvu koje vodi svoj postupak. Mi svi jedva čekamo da se svi ti postupci, koji su započeti okončaju.

- Geodetski snimak fasadne podkonstrukcije je dostavljen, ali javno nije bio dostupan, nije ih zadovoljio, mi drugi nemamo. Ovaj se nalazi na sajtu. Na str. 23. stanična zgrada, kažu da nije javno dostupno rešenje o imenovanju konzervatorskog nadzora. Zapanjila sam se. Samo se nadam da to nije pisao neki profesor uvaženi, jer kada pitam mladog inženjera da polaže kod mene, da mi da ovakav odgovor, oborila bih ga. Kolega, pali ste na ispitu! - rekla je.

- Omašeno je sve, stanična zgrada nije pod stepenom zaštite jer se odnosi na stepen zaštite koji je mnogo višeg ranga od onog koji se odnosi na staničnu zgradu u Novom Sadu.

- Svaki zahtev za javnom dostupnošću dokumentacije, javno je dostupan. Vlada Srbije i ministarstvo su ostavili brojeve da se bilo ko javi, da dođu da im objasnimo, damo uvid u dokumentaciju, međutim dijaloga još uvek nema. Mi smo potpuno otvoreni za svaku vrstu stručnog dijaloga. Nadležni organi rade svoj posao - istakla je.