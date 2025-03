PILJA ZA "NOVOSTI": Osujetili smo Prištinu da na mala vrata uđe u Savet Evrope

Delegacija Srbije pri Parlamantarnoj skupštini Saveta Evrope uspela je danas na sastanku Političkog komiteta ove institucije da se izbori za to da tzv. Kosovo ne dobije status specijalnog gosta.

Foto: Goran Čvorović

Biljana Pantić Pilja (SNS), šefica naše delegacije u kojoj su još bili Dunja Simonović Bratić (SPS), Aleksandar Mirković (SNS) i Elvira Kovač (SVM), ističe za "Novosti" da je apsolutno reč o diplomatskoj pobedi Srbije.

- Radilo se puno na tome. Naišli smo na razumevanje i poslanika iz zemalja koje nisu priznale jednostranu nezavinost tzv. Kosova, ali i onih koje su to učinile – ističe naša sagovornica.

Krajem novembra prošle godine tadašnji predsednik parlamenta tzv. Kosova uputio je pismo Savetu Evrope sa zahtevom da dobiju status specijalnog gosta. Naša delegacija je odmah zatražila da se to ne stavi na dnevni red na zasedanjima Političkog komiteta u decembru i januaru.

- Naši argumenti su tada bili da je u tom momentu tekao izborni proces na tzv. Kosovu i da će se to koristiti u kampanji Kurtija. Naišli smo na razumevanje – ističe Pilja.

Međutim, kad su završeni izbori, to pitanje je odmah stavljeno na agendu. Tako se, kao peta tačka dnevnog reda, juče u Parizu našlo razmatranje zahteva tzv. Kosova za dobijanje statusa specijalnog gosta. Reč je, inače, o celodnevnom sastanku, s dvadesetak tačaka dnevnog reda, između redovnih plenarnih zasedanja koja se održavaju u Strazburu i na kojima se razmatraju aktuelne geopolitičke teme od značaja za rad ove najstarije i najmnogobrojnije evropske aktivne integracione institucije.

Pred našom delegacijom bile su dve varijante. Prva, da probaju da tu temu skinu s agende i druga, ukoliko to slučajno ne uspeju, da prijem spreče u raspravi.

- Kada je predsedavajući otvorio sastanak, odmah smo tražili da se ta tačka skine s agende – ističe šefica naše parlamentarne delegacije.

Došlo je do rasprave, a pošto nije bilo konsenzusa, glasalo se o zahtevu srpske delegacije da se ta tačka briše sa spiska tema o kojima će se raspravljati na Političkom komitetu.

Foto Instagram printscreen

- Naš zahtev je dobio 21 glas, a deset je bilo protiv. Tako da se o tome sada neće ni raspravljati – naglašava Biljana Pantić Pilja.

Namera privremenih prištinskih vlasti bila je da dobiju status specijalnog gosta, u iščekivanju rešavanja njihovog zahteva da postanu članica SE, o čemu odlučuje Komitet ministara, što još nije na dnevnom redu.

- Hteli su da, dok čekaju na to, budu specijalni gosti, što je status koji je nekada davno imala samo Belorusija. To je "hodnik" na ulasku u članstvo – skrenula je pažnju naša sagovornica na to šta je pokušano iz Prištine i što je sada osujećeno.

Odluka davanja specijalnog statusa mogla je da bude ozbiljna prepreka u procesu dijaloga, a na tu činjenicu pažnju je skrenula i naša delegacija. Delegacija tzv. Kosova trenutno ima samo status običnog posmatrača, što imaju i neki vanevropski subjekti. Status specijalnog gosta je uveden da bi se olakšao proces pristupanja država iz centralne i istočne Evrope posle pada Berlinskog zida. Specijalni gosti imaju mnogo veća prava, sa izuzetkom da glasaju ili da se kandiduju, u odnosu na članice.

U ovom trenutku jasno je da ne postoji volja u SE da se "kosovosko pitanje" dalje protura.

- Videćemo kada će ponovo postojati njihova politička volja da to pitanje opet pokušaju da stave na dnevni red Političkog komiteta, a mi nastavljamo da se borimo. Ne želimo da im dozvolimo da na mala vrata uđu u SE – zaključila je Pilja.