"NISU USPELI DA UBIJU JEDNO SRPČE!" Vučić poručio: Mali Gavrilo biće simbol otpora svima onima koji su želeli da slome Srbiju (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je večeras u Nacionalnom Dnevniku na TV Pink, gde je između ostalog govorio i o jezivom napadu na narodnu poslanicu, trudnicu Sonju Ilić iz Gračanice, koji se dogodio danas u Skupštini Srbije.

Foto printskrin TV Pink

Vučić je rekao da ima jednu dobru vest, a to je da je Sonja koja je u 8. mesecu trudnoće dobro, kao i njena beba.

- Simbol ovoga za vek i vekova ostaće mali Gavrilo. Da Bog da da sve bude dobro i da se uskoro rodi, on će biti simbol otpora obojenoj revoluciji i svima onima koji bi da slome Srbiju. Oni su napali žene. Uskoro će 8. mart. Šta će da kažu ženama? Još se mučim da kažem da će sa Jasminom sve da bude dobro, jer mi doktori ne daju još uvek to da kažem. Rodiće se Gavrilo i pobedio ih je Gavrilo - naveo je on.

Deo svog gostovanja iz Nacionalnog dnevnika, u kojem je govorio o Sonji, Vučić je podelio i na svom zvaničnom Instagram profilu,

"Mali Gavrilo biće simbol otpora svima onima koji su želeli da slome Srbiju.

Nisu uspeli da ubiju jedno Srpče. To Srpče će da živi na ponos svojim roditeljima.

Živeće Srbija! Pobediće ih Srbija!", jasna je poruka predsednika.