"JEDNA VELIKA LAŽ JE PO SREDI" Babić: Vi koji se borite da promenite vlast gurate omladinu ispred vas (VIDEO)

BRANKO Babić, poznatiji kao ''kralj obrva'', čovek koji je podržao studente i finansirao ih, izjavio je da je na kraju sve igra profesora i onih koji se kriju iza plenuma.

- Mene najviše povredilo što vi imate zadatak da skinete vlast. Sve ok, ali ono što ste iskomunicirali sa decom jeste da se oni bore za njihove zahteve. Vi koji se borite da promenite vlast, puširate i gurate omladinu ispred vas, sa jednim potpuno drugačijim zahtevom. Jedna velika laž je po sredi. A ta laž je zaslužna zašto sam ja podržao studente, zašto sam dao lovu, zašto sam se založio za njih, zašto sam sve ono što sam stvorio u životu stavio na kocku da bih podržao njih. Dešava se to da ja saznajem da to uopšte nije primarni cilj. Možemo da pričamo šta hoćemo, ali istina je istina, ne može da se promeni - kaže Babić.

Čovek,koji je podržao studente,finansirao ih,sve stavio na kocku i na kraju saznao da je sve samo jedna velika igra profesora i onih koji se kriju iza plenuma.

