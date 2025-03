SRBIJA ĆE DA POBEDI I NIKADA JE NEĆETE SRUŠITI Vučić: "Otadžbina nam je napadnuta spolja i iznutra"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prilikom svog obraćanja u Zaječaru da je Srbija "napadnuta spolja i iznutra".

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Napali su je oni koji su želeli njeno urušavanje i uništavanje, svaki put kada bi Srbija ojačala, kada bi postala snažnija, jer su želeli da svi okolo uvek budu jači od nas. Zato što smo mi za njih remetilački faktor, ne želimo da služimo stranim interesima, nismo dovoljno poslušni.. Zato što time remetimo balans snaga u regionu kakvim su ga oni zamislili. Oni žele da Srbija bude ekonomski slaba, služi stranim interesima, sluša strane gazde i ništa više. Naša je ideja da Srbija bude slobodna i nezavisna, suverena, i da vi - njeni građani donosite odluke kuda Srbija hoće u budućnosti da bude. Kada smo doneli odluku da Rusiji ne uvodimo sankcije - ja sam tada rekao da ćemo imati bezbroj problema. I nije slučajno što su poslednje 3 godine napadi na mene i vas postali neuporedivo žešći. Nema tu mnogo argumenata, nečeg racionalnog i objektivnog, utoliko su ti napadi postajali žešći i jači. Ne zato što je cilj srušiti Vučića, nego zato što je cilj srušiti Srbiju - rekao je Vučić i podsetio da je Srbija 2012. godine, kada je postao premijer, bila 4. u regionu po visini plata, a da je danas prva u regionu, te da ima isti nivo plata kao Bugarska koja je dobila 70 milijardi od Evropske unije, dok smo mi dobili dve.

- Neko želi da taj rast Srbije zaustavi. Da ga spreči, da se Srbija vrati u prošlost, a na vlast oni koji su zemlju uništili, a napunili svoje džepove. I onda, naravno, kada pogledate ko je to finansirao - ja sam se prvo u čudu našao - kako je moguće da neko organizuje demonstracije mesecima nakon tragedija kakve smo imali u Rubnikaru, Duboni, Orašju---Kako je moguće da koristite takvu ljudsku tragediju u političke svrhe i da zovete ljude na ulicu? Koji su ti ljudi koji to mogu da urade? To može da se dogodi u svakoj zemlji i svetu i događa se - rekao je on i naveo nedavni slučaj u Hrvatskoj nakon čega nije bilo demonstracija.

- Zato što nije bio cilj pojedinih velikih sila da se razori Hrvatska, jer je dobro da Hrvatska bude snažnija od Srbije. Mi samo hoćemo da svojim znanjem i radom dobijemo mesto koje zaslužujemo. A zaslužujemo da budemo ispred onih koji ni po čemu do sada nisu zasluživali da budu ispred nas. I da se ne stidimo zbog svog uspeha, da se nikom ne izvinjavamo zbog svog uspeha, samo smo to želeli - naveo je Vučić.

Ističe da pretnje Majdanom, nemirima, ubijanjima, kako bi došli na vlast nastaju jer organizatori ovoga vide kako podrška opada.

- Ja vam kažem - gotovo je sa vašom obojenom revolucijom, neće je biti. Srbija će da pobedi i nikada je nećete srušiti.

Dodaje da oni koji ovo pokušavaju ne znaju koliko je naš narod pametan i kroz šta je sve prošao. Oni odlično znaju šta je bilo posle 5. oktobra.

- Kako su oni napunili svoje džepove stotinama miliona evra, a narod ojadili i osiromašili. Neće narod na to da se vraća. U taj brlog kriminala i korupcije, već žele stabilnost i sigurnost - dodaje Vučić.