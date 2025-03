ZAŠTO „ŽUTO“ TUŽILAŠTVO I DALJE ĆUTI? Metastaza nasilništva i bahatosti Gorana Ješića

NEKADAŠNjI funkcioner vojvođanske vlade i predvodnik opozicionih protesta, Goran Ješić, ponovo je priveden nakon što je gađao jajima i farbom policijski kordon tokom okupljanja ispred Skupštine grada u Novom Sadu.

Ješić je politički aktivan od 1996. godine, kada je osnovao Opštinsku organizaciju Građanskog saveza Srbije u Inđiji. On je takođe jedan od organizatora Studentskog protesta 1996/1997 godine na novosadskom Univerzitetu i osnivača Studentskog pokreta „Otpor“ u Vojvodini. Do 2000. godine bio je aktivan u radu na projektima mnogih nevladinih organizacija, a podržavao je političke stranke DS, LSV, G17 Plus, a kasnije i LDP.

Goran je pre svega sinonim za nasilništvo, pa je tako 2014. godine nakon verbalne raspraveu alkoholisanom stanju otvorenom šakom zadao supruzi nekoliko udaraca po glavi nakon čega ga je prijavila. Naime, supružnici su trebali da idu u kafanu, a njegova supruga je kasnila, što je Ješića ražestilo. Nakon ovog incidenta Goranu je usledila privremena mera zabrane prilaska, jer je po proceni policajaca bio u stanju da ponovi delo.

Ješić je hapšen i 5-og novembra tokom protesta u Novom Sadu ispred Gradske kuće, kada je nasrnuo na pripadnike unutrašnjih poslova koji su bili na službenoj dužnosti nakon čega mu je određen pritvor od 48 sati.

On je takođe uputio direktnu pretnju dekanu Fakulteta Tehničkih Nauka, Borisu Dumniću, putem društvene mreže X, koja glasi:

“Dekanu FTN Dumniću lako na kuću možemo doći samo dlaka sa glave deci zafali.Nije on Vučić pa da ne znamo gde je! Da ovo je pretnja!“

Pored izliva besa i nasilja, opozicioni nasilnik je poznat i po zloupotrebi svog položaja, pa je tako zajedno sa svojim tadašnjim čelnim drugom Petrom Filipovićem zadužio opštinu Inđija za čak 20 miliona evra prilikom izgradnje sportske hale, koja još uvek nije završena. U vezi ovog slučaja posebno je zanimljiva činjenica da se 2008. godine kada je posao sklopljen, na čelu firme „Montera“, koja je radila ovaj projekat, nalazio Dragan Kopčalić, tadašnji Ješićev stranački kolega iz DS-a.

I to nije jedina zloupotreba koju je Goran izvršio.

Takođe, dok je bio na funkciji predsednika opštine Inđija, on je zajedno sa odbornikom Sretenom Jovanovićem poznatim kao „Srećko lopov“ i direktorom direkcije za izgradnju zgrada, Urošem Ćuruvijom, izvršio još jedno nelegalno delo. Naime, zgrada „ZDOPA“ u Inđiji tretirala se tokom 2004. godine kao neizgrađano građevinsko zemljište. Družina na čelu sa Ješićem dosetila se kako da izbegne obaveznu saglasnost i odluku Vlade u vezi spomenute zgrade. Oni su objekat proglasili neizgrađenim, izdali u zakup, a potom srušili. Na ovaj način imovina se otuđuje i pretvara u neizgrađeno građevinsko zemljište, kako bi moglo biti izdato na 99 godina od strane lokalne samouprave.

Nakon uspešno obavljenog zadatka, Ješić je sa istom ekipom rešio da napravi sličan pohod, i to na lokaciji u centru Inđije tačnije na mestu gde se sada nalazi Trejđunikova zgrada, u kojoj on inače živi u stanu od 240 kvadratnih metara. Parcela je izdata u zakup preduzeću „Trejd Junik“ iz Beograda kao neizgrađeno građevinsko zemljište na kome su postojeći objekti porušeni, kako bi i moglo da dođe do preimenovanja u neizgrađeno. Da bi postigli isti rezultat najpre su pretvorili Radnički univerzitet u jednočlano privredno društvo čiji je osnivač opština i to zbog zgrade, iako je zgrada već bila uklonjena, a zauzvrat opština je imala obavezu da kupi tom preduzeću 500 kvadrata prostora i da delimično finansira Radnički univerzitet, prema kojem dotad nije imala nikakvu obavezu. Crna trojika se hvalila da je nakon ovog projekta u saradnji sa „Trejd Junikom“ zaradila više miliona evra, što u novcu, što u budućoj nekretnini.

Kada je reč o privatnoj imovini, Goran Ješić je pored stana u zgradi „Trejd Junika“ od preko 200 kvadratnih metara, koji po tim cenama vredi preko pola miliona evra, vlasnik i stana u centru Inđije od 120 kvadrata koji vredi preko 250.000 evra.

Spisku nekretnina dodajemo i kuću sa bazenom u selu Putinci, u opštini Ruma, koju je Ješić sagradio ujaku. Pored toga, sumnja se da Goran ima stan u Beču, i u Hrvatskoj do kojih je došao posle 2000. godine. Kada sumiramo kompletnu imovinu nekadašnjeg funkcionera vojvođanske vlade doćićemo do zaključka da do tolikog bogatsva nije mogao da dođe legitmnim putem kao npr putem kredita, jer onda bismo morali da postavimo pitanje iz kog fonda je porodica Ješić plaćala rate.

Ješić je inače nedavno osnovao politički pokret „Solidarnost“, što se nikako ne uklapa u njegov lik i delo.

Zašto „žuto“ tužilaštvo i dalje ćuti, i ne radi ništa po pitanju opozicionih nasilnika?!

Da li će nakon ovog poslednjeg hapšenja najzad procesuirati Ješića i odrediti mu kaznu za sva dosadašnja zlodela? Nadamo se da će pojedini sudije iz redova opozicije konačno izaći iz svojih okvira po kojima štite pripadnike bivše vlasti i procesuirati ovakve slučajeve. Tek kada se to desi možemo zasigurno da kažemo da je država spremna da se bori jako protiv nasilništva i korupcije.