Goran Petronijević rasturio nastavnike i roditelje licemere

ADVOKAT Goran Petronijević u potpunosti je razobličio nastavnike i roditelje koji opstruišu normalan tok nastave i blokiraju obrazovanje deci.

- Dakle ako neko se usudi da, recimo grupi roditelja jednog razreda neke od naših škola se suprostavi nekom načinu razmišljanja. Ja sam bio svedok gde se postavlja pitanja, roditelj postavlja pitanje da li nastavnici obećavaju da će se i da li razmišljaju o tome da li će se preći gradivo za ovu godinu, da li će deca izgubiti godinu. A odgovor horski sa druge strane, do duše manjine, 9 od 30 i nešto kaže ovako: ''Kako vas nije sramota to da pitate u trenutku kada deca uče najvažniji čas u svom životu'', to je narativ koji im se nameće od strane nastavnika i to je jedna vrsta ozbiljne destrukcije koja je nažalost zahvatila naše društvo, nije slučajno naravno, to je pripremano, dugo godina je pripremano kroz naš obrazovni sitem i sada mi ovde, da kažem na neki način ispaštamo te otrovne plodove grešaka koje je naša država u proteklom nekom periodu učinila u pravcu, stalno se to govorilo reforme obrazovanja, u stvari to je bilo upropašćavanje obrazovanja.