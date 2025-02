GOTOVO JE SA OBOJENOM REVOLUCIJOM Vučić u HitTvitu: Javite ovoj bandi iz USAID, NETD da im je obojena revolucija propala

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao na televiziji Pink u emisiji "HitTvit" gde je govorio o svim važnim i aktuelnim temama. U emisiji su gosti bili i doktor Vladan Petrov profesor Pravnog fakulteta, ali i studenti Miloš Pavlović i Marina Stanišić.

Foto: Printskrin/pink.rs

- Ne mislim da je problem kada ljudi misle drugačije kada imaju drugačije stavove, to je blagorodno za demokratiju. Ne postoji zemlja u kojoj imate jednoumlje. Sada imamo velike i ozbiljne probleme, veliku štetu doneli su protesti našoj ekonomiji. Ogromnu štetu i nesagledivu štetu su protesti doneli našoj ekonomiji. Nadam se da ćemo uspeti da spasimo zemlju i sačuvamo radna mesta - kaže Vučić.

Foto: Printskrin/pink.rs

- Pitanje za nas je da li možemo da podignemo nivo investicija, da ulažemo u škole, bolnice. Mi moramo da radimo i pokazujemo ljudima rezultate. Treća stvar koja je važna je šta ćemo da radimo sa infrastrukturnim projektima. Niko ništa 2 meseca nije uradio za prugu Novi Sad - Beograd, niko ništa neće da potpisuje zbog sveopšte hajke. Svakog prvog će da traže pare, a niko neće da radi. Svakog meseca će da traže platu. Niko ništa nije radio 2 i po meseca i svi čekaju da dobiju istu, ili malo uvećanu platu.

- Nastave trenutno nema što je veliki problem. Trenutno nema onoga zbog čega postojimo, nastave i ispita. Mada sam čuo da postoje neki pokušaji da se barem održe pokušaji odbrane master radova. Poznato je da ja nisam hteo da idem uz dlaku studentima, a pogotovo ne njihovim profesorima. Nikada se nisam do sada suočio sa ovakvom situacijom - rekao je Petrov.

Foto: Printscreen

Profesor Petrov kaže da je slušao govor predsednika Vučića i da je jedan deo posebno na njega ostavio utisak:

- On je rekao da je u ova tri meseca potpuno skinuo osmeh sa lica. Verujte mi ja sam mnogo nasmejan čovek, jer poslednja tri meseca ja se ne smejem - kaže Petrov i objašnjava da su odnosi među profesorima narušeni.

Foto: Printskrin/pink.rs

Student Pavlović upitao je kome su podele nešto dobro donele: - Mi nemamo rezervnu otadžbinu. Treba da se ujedinimo i samo tako možemo da tanemo na prvi front i odbranimo je od napada koji dolaze spolja a potpomognuti su i iznutra.

Studentkinja Stanišić kaže da nije član plenuma i da ona želi da studira.

- Profesori su počeli da rade za sebe. A ono što im je posao da rade, a posao im je da brinu o deci, to im ne pada na pamet da rade, a posebno se odnosi na nastavnike u delu osnovnih i srednjih škola. Zato sam više uvek poverenja imao u studente nego u prfesore. Mnogo više očekujem od studenata nego od profesora jer oni na fakultetima razgovoraju o svojim zvanjima, ali nemaju vremena da razgovaraju o sudbini studenata - kaže Vučić. - Kako će profesori koji su štrajkovali će sada davati đacima jedinice i dvojke, jer će doći roditelji koji će reći da su ih podržali a oni daju te ocene.

O Deklaraciji Vojvodina je Srbija i Sretenju

1. Sretnimo se u Sremskoj Mitrovici 1.deo pic.twitter.com/1c62sRVMOI — Hit Tvit (@hit_tvit) February 16, 2025

1. Sretnimo se u Sremskoj Mitrovici 2.deo pic.twitter.com/CK5Yh8Xwt0 — Hit Tvit (@hit_tvit) February 16, 2025

- Veoma važan je pravni status Deklaracije i reč je o političkom aktu i pokušaćemo sa njim da idemo pred Skupštinu. Deklaracija nije nastala iz hira. Podsetiću vas na 97 godinu kada se odbvajaju Milo i Momir, tada su se utrkivali u Srpstvu i ko će bliži Srbiji da ostane bliži. Naravno da je to sve bilo spolja organizovano. Izgubili smo tada deo države.

- Samo naivni ljudi mogu da poveruju da ovo ima veze sa tim da se podigla mladost, ali oni koji diriguju, oni koji su napravili plan za Autokomandu, to je ovaj Popović. Pare su dobijalo od USAID, NED, Šveđana i svih drugih i sad traže pare od IDI-a. Ima još jedna prevarantska organizacija u Briselu i već su se prijavili za pare. Naivno je pomisliti da žele rušenje Vučića.

Foto: Printscreen

Kaže da je njihov plan drugačiji a to je razaranje Srbije: - Razorili su nam investicije u prva dva meseca. Suština je ekonomsko razaranje Srbije, slabljenje, a onda rastakanje teritorijalno Srbije. Na početku bi bilo ovo što su oni rekli Vojvodina jeste deo Srbije, ali nije Srbija. Prave najpre federalizaciju, pa konfederalizaciju i na kraju ode Vojvodina.

Kaže da im je sledeći korak i da će gledati kako da Vojvodina dobije pozivni broj.

- Na najpokvareniji način su organizovali revoluciju. Borimo se i nijednom nismo iskoristili pendrek. Sve njihove aktivnosti su kriminalne i nelegalne. Sve smo pustili jer želimo da razgovaramo jer ti mladi ljudi su nam budućnost. Mi sa njima hoćemo da razgovaramo.

Vučić kaže da je profesor Petrov dao stručno mišljenje nakon što je Deklaracija završena.

- O Deklaraciji govori mnogo i njen naziv "Vojvodina je Srbija". Ovo je jedna svesrpska deklaracija, deklaracija svih građana Srbije - kaže Petrov. - Vojvodina je jedna otvorena zajednica ne samo Srba, već svih nacionalnosti, odnosa koje ispostavljamo ne samo sa Mađarima. Deklaracija nije običan papir. Osetio sam posebnu energiju kada sam gledao skup povodom Sretenja i verujem da je donata u pravo vreme.

Predsednik Vučić kaže da je pozivao na razgovore i da je to uradio i juče na skupu povodom Sretenja ali večeras i u emisiji.

- Neću da se sklanjam, spreman sam da kažem svakom profesoru šta mislim u lice. Ne mogu da verujem da Bakić predaje nekome nešto. Kada sam studirao svi smo imali pravo na mišljenje.

- Ja sam predsednik i moram da kažem istinu. Gospodin Đajić je jedan kriminalac i prevarant. Vi pitate da li je Đajić nešto upravu za nešto pošto valjda Petrov ne zna pravo?! Kažu, vlast izaziva nasilje. Koji je to nasilni akt preduzela vlast u prethodna tri meseca? Nije preduzela čak ni kad su spaljivali Gradsku kuću u Novom Sadu. Nijednog sekunda. Kad pričate o nasilju nad demonstrantima, najveće je nasilje nad demonstrantima koji pripadaju drugoj strani. Juče su pretučeni momci u Novom Sadu i Kraljevu.

- Sve vreme su im puna usta institucija, govorim o profesorima, a svaku instituciju ruše.

Kaže da su sastavili Anketnu komisiju od najgorih mogućih, a među kojima je i Dejan Šoškića.

- Čovek koji je sinonim za korupciju. E on će sad umesto Tužilaštva i pravosudnog sistema da ispuituje korupciju. Mi ponudimo razgovore neće razgovore, pričaju o demokratiji a neće referendum ni izbore. Oni hoće da vladaju, organizatori protesta ti spolja i ovi iznutra, ne govorim o studentima. E oni hoće da vladaju bez izbore, da hoiće da ukinu institucije.

O SBB i Šolaku

- Dogodilo se to dok su vodili revoluciju Šolak se obogatio za dodatnih 1,5 milijardu evra. On sada ima milijardu evra više u džepu. Kaže ništa se nije promenilo, pa laže vas.

Kako kaže čeka se da se završi takozvani klozing i da kada to budu sve će se promeniti. Kaže da će građani imati sve kanale tada na svim operaterima, sem N1 i Nove S, koji su potpisali ekskluzivitet sa SBB i da će ostati samo tamo.

Foto: Printskrin/pink.rs

- Šolak je prodao nešto, strpao pare u džepove, obogatio se toliko, a kriv Vučić. Pa kako kriv Vučić?

Voditeljka je rekla da jedan novinar iz Šolakovih medija kaže: "Šolak je spasao nezavisne medije, tako što je žrtvovao ostatak svojih kompanija."

- E pitaću ga da li je tako u novembru ove godine. Zato što oni nisu uspeli da obezbede dodatna finansiranja. Prvo će da ih pootpuštaju, a mi ćemo da pomognemo da ih zaposle ovde, onde na drugim mestima. Uzmemo nekog od njih za PR. Oni nemaju ideale osim mrzimo Vučića.

Pavlović navodi da mnogi žele da Srbija stane i da Srbija nestane.

Foto: Printskrin/pink.rs

- Hoće da nas uvere da takvi ljudi našoj državi žele dobro. Mladi ljudi su pokazali da su neiskusni, ali nisu naivni. Ogradili su se od raznih političkih aktera koji su preko naših leđa hteli da rade protiv interesa naše zemlje. Ti ljudi nama ne žele dobro -rekao je Pavlović i dodao da se jaz među studentima oseća.

Foto: Printskrin/pink.rs

Marina Stanić je rekla da se mnogo studenta plaši da kaže šta zaista misli.

- Sve je još sveže, ali sam dobila lepe poruke. Smatram da se dosta studenata plaši da kaže šta zapravo misli, te smo zato Miloš i ja u manjini -rekla je Stanić.

Foto: Printskrin/pink.rs

Na konstataciju voditeljke da se Obradović naljutio jer su ga vređali na utakmici i da je udarao šakom o sto, Vučić kaže:

- Gledao sam kraj i produžetke, pošto smo bili u Mitrovici. Imao sam sastanke koji su važni. Znam samo da se Vukan obradovao rezultatu. Ja sam video to, nažalost, usledio je i odgovor. Bilo je ružno što se govori Obradoviću, a bilo je još ružniji odgovor u kome je upletena jedna dama, supruga Čovića. A kada viču Vučiću pederu, što viču na svakoj utakmici nemam problem sa tim. Ja ne lupam šakom o sto, ali to se podrazumeva jer ja kao predsednik moram da trpim uvrede.

Govoreći o studentu Milošu Vučić kaže da je on postao zvezda i da svi žele da se slikaju sa njim. Kako kaže Marina je izašla pred ljude gde se ne vidi kraj (skup povodom Sretenja), održala je govor bez imalo straha.

Kaže da je u Smremskoj Mitrovici bilo preko 100.000 ljudi.

- Nema tu laži, 2062 autobusa sa parkirana u Sremskoj Mitrovici, to je preko 100.000 ljudi. Znamo i da je broj ljudi u Kragujevcu bilo oko 24.000 u piku. Nemojte da lažete, a svi to rade stalno. Mi možemo da dovedemo i preko 200.000 ljudi, jer je moral sada neuporedivo snažniji na ovoj strani. Ljudi su siti blokada, rušenja države, siti su svega. Laganje o broju je deo njihovog specijalnog rata, koji govore i kako smi mi ljude dovlačili - rekao je Vučić.

U emsiji je prikazan snimak iz Kragujevca gde određena grupa vežba kako da gazi ljude:

- Radili smo i analizirali sve što se zbiva i imali dovoljno imputa da je pokušaj o obojenoj revoluciji, dobro plaćenoj. Izbegavao sam i kao vrhovni komandant da to prihvatim zdravo za gotovo. Dan za danom, negde oko 15, 20. decembra sam postao svestan da je u toku obojena revolucija. Onda smo seli i razgovarali kako da sačuvamo zemlju, decu i da ništa ne učinimo protiv njih. Doneli smo odluku da pozivamo na dijalog, na razgovor - kaže Vučić: - Ovo je pravi snimak. Ovo je snimljeno i nije trik i laž i najbolji je pokazatelj da se radi o obojenoj revoluciji. Ovo je način pripreme obojene revolucije.

- Na Majdanu su se dogodili snajperski hici. Na nekom drugom mestu se dogodi nešto drugo. Hoću da se zahvalim policajcima i ljudima iz bezbednosne agencije koji danonoćno rade. Znate kako je teško bilo obezbediti sinoć mir na utakmici u Nišu. Morate da imate najbolje jedinice, jer su ti momci u punoj snazi, u Kragujevcu da se ništa ne dogodi, velike snage da bi se sprečila raznorazna čuda, da obezbedite pristup da se niko ni sa kim ne svađa, da imate da obezbedite ogroman broj i saobraćajnih policajaca i bilo kojih drugih - kaže Vučić i dodaje da je reč o stvarnom snimku.

U HitTvitu je prikazan deo podkasta sa Nove S koji vode Nenad Kulačin i Marko Vidojković koji su brutalno vređali predsednika Vučića.

- Ne znam šta bih vam rekao - kaže Vučić.

Petrov kaže da je došlo do erozije vrednosti, i da ne bi pojedine provesore da poistovećuje sa većinom jer većina nije takva.

Pavlović kaže da oni nisu uvredili samo Vučića, već instituciju predsednika i sve ljude.

- Nekoliko pitanja koja su postavljena. Kažu da nisam otišao dalje od mikroorganizma, na šta su se nasmejali nastavnici. Kažu da sam narkoman a nikada nisam konzumirao ništa, i nikada nisam video drogu. Moj otac je Anđelko, nadimak mu je Bata, ime je dobio od oca. On je posmrče. Rečeno je da Anđelko nije trebalo da se razmnožava. A onda je rekao to i za moju decu. Ovde je reč o nečemu gorem od nepristojnosti. U tom udžbeniku kako sam pobedio obojenu revoluciju pitaće tri svtari koje sam prepoznao da rade. Jedna je negiranje rezultata. Svi u Srbiji imaju realno najveće penzije, plate, najbolje žive u istoriji. Nije doboljno, ali zato moramo da radimo više. Tačka dva je kriminalizacija moja i moje porodice. Morate da govorite taj Oskar, taj ubica. I treća stvar je dehumanizacija. On ustvari nije čovek, njegova deca nisu deca, njegovi roditelji nisu roditeljei. To su tri uslova kada rušite nekoga ko je stub legitimnog sistema - kaže Vučić.

Kaže da se moli Bogu svakoga dana da mu ne padne na pamet da se prema njima odnosi kao oni prema njemu.

- Molim se Bogu da se nikome ne sveti zato što su mi satrli porodicu. Uspeli su da postignu da mi nismo ljudi jer su to ponavljsali svakog dana po više puta. U redu je da budem i peder i najgori, ali što mi dirate roditelje? Što kažete za Vukana da je hologram? To sve mi je dalo snagu i pobediću ih sve! Pobediće Srbija! Govorim o političkim protivnicima, a što se studenta tiče oni će svakako da pobede.

Kaže da jedan Šolakov roditelj pravi spiskove roditelja i dece koja idu u škole.

- Bes polako prelazi na drugu stranu zbog toga. Pojedini ljudi se osećaju nezaštićeno i to je moja krivica, jer sam pokušao prvo racionalno da razgovaram sa nastavnicima, koji samo žele da učestvuju u političkim revolucijama. Biće to uskoro gotovo i od utorka će skoro sve škole da rade -rekao je Vučić i prokomentarisao politizaciju dece:

- Živimo u vremenu kada Dragan Bjelogrlić priča o nasilju, a Ivanka Popović o demokratiji. Kod nas je sve zasnovano na ličnoj osnovi i sve je izvrnuto, sve je suprotno od onoga što se dešava. Pružaju podršku nastavnicima koji dobijaju platu koju nisu ni zarazili -rekao je Vučić.

Foto: Printscreen

Kaže da je i Šulbatović koji više nema funkciju otišao na proteste u Kragujevac.

- Mi ćemo sad da imamo problem. Krenule su Ustavne žalbe. Roditelji su krenuli da tuže škole i fakultete. Ko će to da plaća, fakulteti? Država neće. A svi će da izgbe.

Zamolio je ljude za strpljenje i kaže daće biti sve uredu. Kaže da su deca iskorišćena na najgori način:

- Ovo je najprljavija obojena revolucija koja se vodila ikad igde.

Profesor Petrov kaže da su pozivi na razgovor jako bitni.

- Proširen rektorski kolegijum izašao je sa saopštenjem u kome se vidi šta smo mi profesori najviše želeli i do čega nam je najviše stalo, do onoga šta su naši sopstveni prihodi - kaže Petrov misleći na četvrti zahtev koji se odnosi na povećanje plata: - Pozivam mog dekana Bojana Milisavljevića da organizuje jednu tribinu, gde će profesori koji žele i svi studenti koji žele doći da razgovaraju. Da odemo u amfiteatar pet i da razgovaramo. Moramo insistirati na razgovor, jer primena sile ne sme da bude alternativa.

O Gruhonjiću

Na izjavu Dinka Gruhonjića da je Srbija deponija ratnih zločinaca, kaže:

- Republika Šumska nazivaju bošnjački ekstremisti Republiku Srpsku, kao što Srbe sa brda nazivaju đikanima, četnicima i sve su to imena koja beogradska, novosadska, niška lažna elita koriste da bi vređali naš narod sa one strane Drine. Ponosan sam na činjenicu što pomažemo Republici Srpskoj i što nemamo sukobe koje smo imali ranije. A ovo što rade, toširanje je mržnje prema našem narodu. Videli ste neke od studenata koji su prikazivani kao vođ, od onih Stojanovića koji imaju roleks, Marina nema roleks. Nema ga ni njen otac. Dakle, i po tome razmislite čija je ovo pobuna i odakle je organizovana. A što se tiče Gruhonjića reč je o čoveku izrazito antisrpske orijentacije koji će gledati da na sve načine uništi Srbiju, obrazovan, ali mu je životni put da razori Srbiju.

O brutalnim pretnjama na Tviteru

Mladen Tanjga, opozicionar uputio je jezive pretnje predsedniku Srbije Vučiću gde kaže da će mu ubiti ćerku i zaklati majku, te da će mu mučiti brata, peći oči sinu, izvaditi srce ocu.

- Da postoji ta institucija koja će to da reši taj tvit ne bi došao do vas. Neko je već to mogao da primeti. Teško da ovde i čike u belom mogu da pomognu.

Foto: Prinskrin

O hapšenju zbog korupcije

- Neki koji su uhapšeni su i moji drugovi i njihovoj muci se ne radujem, ali da li ću to da sprečavam ne pada mi na pamet. Ova zemlja mora da se bori protiv toga.

Vučić je prokomentarisao i promene u vladajućoj stranci kao i među ministrima.

- Nije to ništa novo i to će se desiti čim budemo birali novu vladu. Ja sam hiljadu puta govorio da neću ograde za ljude na skupovima, ne, uvek postoji ograda i pitam kako ta da su samo funkcioneri došli ispred. Od toga hoću da izludim. To se odnosi i na rotacije koje neki koriste kao statusni simbol. Neke je za ono što kažem baš briga - rekao je Vučić.

Vučić nije hteo da prokomentariše navode da će Ana Brnabić biti mandatar nove vlade, ali ističe da je ona neko u koga ima gotovo apsolutno poverenje.

Predsednik Srbije je za kraj istakao da je ovo kraj obojene revolucije i da će Srbija pobediti.

- Pobedićemo sve političke protivnike. Ja sam im gotovo nacrtao kada će biti izbori, ali njih ti izbori ne zanimaju, demokratija ih ne interesuje. Oni samo nasiljem žele da dođu na vlast. Gotovo je sa obojenom revolucijom, gotovo je sa tim da se vlast preuzima divljačkim metodama. Javite ovoj bandi iz USAID, NETD da im je obojena revolucija propala i svestan sam zbog čega ovo govorim. Možete besom da pokušate nešto, ali nećete uspeti. Naš narod prezire obojene revolucije, da mu neko sa strane diktira šta će da radi. Potrošeno je mnogo novca za rušenje Srbije, ali smo uspeli da odgovorimo na najbolji način. Ja svakako više neću biti predsednik nemoguće je po Ustavu, ali ću dati sve od sebe da izaberem najbolje ljude i učiniću sve da one koji su ovako brutalno hteli da sruše Srbiju, zloupotrebljavajući decu, odgovaraju. Oni koji dobijaju pare spolja više neće biti zaštićeni - rekao je Vučić.

Vučić je za kraj poslao moćnu poruku svim svojim političkim protivnicima.

- Pobeđivaćemo vas još dugo, jer plan nemate i ništa osim rušenja Srbije niste smistili. Srca ljudi na taj način nećete osvojiti - rekao je Vučić.