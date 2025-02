''NAPISAĆU UDŽBENIK KAKO SE BORITI PROTIV OBOJENIH REVOLUCIJA'' Predsednik Vučić najavio da će napisati knjigu kako je spasao rušenje države

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić, rekao je u Nacionalnom dnevniku na Pink TV da će napisati udžbenik kako se boriti protiv obojenih revolucija.

- Napisaću udžbenik kako se bori protiv obojenih revolucija, verujem da će to biti jedna od prodavanijih knjiga u svetu. Lično ću da pišem i pokušaću i ako nemam previše talenta za to, da napravim u udžbeničkom formatu šta je potrebno da uradite da se suprostavite nekome ko ima mnogo više novca, koji za novac uzima pešadiju, jer oni da me pobede više ne mogu.