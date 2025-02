LJILJANA SMAJLOVIĆ: "Nasilnički upad u Bogatiću je bio čist autogol opozicije!" (VIDEO)

LjILjANA Smajlović prokomentarisla je nasilnički upad u Bogatiću.

Foto: Tviter printskrin/Detektor laži

"Za mene se glavni politički događaj desio u Bogatiću gde smo zahvaljujući N1 videli grupu nasilno raspoloženih ljudi koji su razvalili vrata opštine i nasilno izvodili odbirnika SNS-a iz zgrade. To je izgledalo kao besna rulja! Vi kad gledate to morate da se zapitate, zašto ovi ljudi misle da mogu to da rade i u kakvoj je to vezi sa stanjem bezakonja u društvu gde svako može da blokira ulice, da se blokira nastava a još je držvca dužna da obezbeđuje da ti se nešto ne desi dok ti to radiš. Sa druge strane, na opozicionim medijima to nailazi na razumevanje pa tako kad razvaljuješ vrata institucija i silom izvodiš ljude, o njima se izveštava kao o "građanima koji su ušli u zgradu opštine"... Ja mislim da je ovo bio čist autogol opozicije i da su ljudi zgranuti!"

LJILJANA SMAJLOVIĆ: "Nasilnički upad u Bogatiću je bio čist autogol opozicije!"



