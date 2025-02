SRPSKA LISTA ODRŽALA ZAVRŠNI MITING U ZVEČANU: Srpski narod je večan

SRPSKa lista održala je završni miting u Zvečanu, gde je pred više od 1.300 građana pozvala Srbe da izađu na predstojeće parlamentarne izbore na Kosovu i pruže podršku toj partiji za osvajanje svih 10 mandata predviđenih za srpske predstavnike u prištinskom parlamentu.

Foto: Srpska lista

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek zahvalio je svima koji su ne samo danas, već tokom cele kampanje pokazali jedinstvo sa Srpskom listom, koja je, prema njegovim rečima, jedina lista na predstojećim parlamentarnim izborima koju je podržala država Srbija i njeno rukovodstvo.

-Obišao sma celo Kosovo i Metohiju video sam energiju i odlučnost koja će 9. februara biti pretočena u apsolutnu pobedu Srpska liste. Kucnuo je čast da zbacimo nakaradni Kurtijev režim i da izbrišemo sve one koji su hteli da izbrišu srpski narod sa Kosova i Metoije. Pobeda 9. februara je pobeda svih utamničenih Srba, svih uplakanih majki i zato su izbori pred nama, izbori za našu budućnost i svako ko ne glasa za Srpsku listu dao je glas Aljbinu Kurtiju i njegovim poslušnicima. Nije samo srpka lista pod brojem 112, pod brojem 112 je Srbija, Srpska lista je dom svih građana bez obzira koje su nacije, ovo je dom svih koji vole državu Srbiju. Mi smo u nemogućim uslovima uz pomoć države Srbije sačuvali i otvorili nova radna mesta, obnovili kuće , izgradili stanove, obnovili škole i ako je suditi po tome, Srpska lista je pobedila i pre 9. februara, rekao je Elek.

Predsednik Privremenog organa opštine Zvečan Ivan Todosijević rekao je da je 9.februar dan kada se olovkom treba ostvariti pobeda na predstojećim parlamentarnim izborima.

-Ponosan sam danas što sa ovog mesta mogu da poručim: Zvečan je večan. Poručujem onome čije ime ne želim ni da pomenem da uzalud preti puškama. Poručujem i onima koji su uzurpirali zgradu opštine preko puta nas da nas nisu uplašili i da smo ovde. Zahvaljujem svima koji su svakodnevno radili na kampanji. Teško je vreme, ali nama ovde nikada i nije bilo lako, ali Bog nam daje snage i hrabrosti i svi ljudi u Srpskoj listi su hrabri i pošteni ljudi koji će se svuda i na svakom koraku boriti za vaše interese i za interese Srbije. Pokažimo 9.februara svima koliko je jako srpsko jedinsto i koliko je naša sloga jaka, porućio je Todosijević.

Srđan Milosavljević, kandidat za poslanika iz Zvečana, pozvao je okupljene da u nedelju 9. februara izađu na izbore i svoj glas daju Srpskoj listi i da se sa ovog mesta svima poruči da je Zvečan večan.

-Učio sam kroz sport da prenesem na mlade generacije da napreduju. Teško mi je jer ja danas nisam samo profesor, rukometni sudija ili sportski radnik. Danas sam jedan od vas, neko ko sa vama deli ove ulice, kafiće, probleme ali i nadu za bolje sutra. Ovde su moje komšije, prijatelji, kumovi, porodica, baš zato ovde reči imaju posebnu težinu jer ih ne govorim tuđinu već svojima. Hvala vam što ste došli izdvojili vreme i pokazali da vam je do ostanka i opstanka na našoj dedovini. Danas mnogi naši Zvečanci iz mnogo razloga nisu sa nama, oni koji su proterani, oni koji su nepravdeno zatvoreni, ali čija su srca sigurno danas ovde sa nama. Pozdravljam našu državu i naše ljude širom sveta. Kažu da je Kosovo srce Srbije zato molim sve da čuju otkucaje našeg srca. Zvečanci su uvek bili u službi interesa srpska naroda na Kosovu i Metohiji, mnogi su pokušali da nas razjedine, ali mi odavde poručujemo da smo svoji na svome i ne damo nikom da nas pomeri sa svojih ognjišta jer je pravda na našoj strani, rekao je Milosavljević.

Prisutni su velikim aplauzom pozdravili Daru Radosavljević iz Zvečana koju su zajedno sa njenim mlađim bratom pripadnici Kosovske policije pretukli prošle godine. Ona je rekla da je tada nisu uplašili i da će srpski narod pokazati da želi da ostane na svojim ognjištima.

-Danas stojim pred vama kao glas svih Srba i Srpkinja sa Kosova i Metohije, glas mladih koji veruju u slobodu i pravdu. Pre nekog vremena doživela sam nasilje upravo od onih koji su došli da šire pravdu, a od toga nije bilo ništa. Nisam ovde da širim strah već nadu i šaljem im poruku: Nećete nas uplašiti. Nasilje je znak slabosti onih koji ne mogu da podnesu istinu. Mi želimo da gradimo našu budućnost u miru da živimo život dostojan čoveka, tražimo pravdu i poručujemo mi smo ovde, ostajemo ovde i mi ćemo se boriti. Ne mržnjom i osvetom, već ljubavlju prema našoj zemlji. Zato podržimo našu Srbiju i Srpsku listu, rekla je Radosavljević.

Kandidat za poslanika Srpske liste Dragiša Milović rekao je da 9. februara Srbi masovno treba da izađu na birališta kako bi Srpska lista osvojila svih 10 mandata, napomenuvši da Srpska lista nema ništa protiv komšija Alnbanaca, već da je njihova politička borba usmerena protiv terora Aljbina Kurtija.

-Hvala svima koji su došli, hvala i onima koji nisu mogli da dođu, to samo govori da se nismo uplašili, da ćemo ostati na svojim ognjištima, jer ovo je naša Srbija. Vi ste naša snaga, vi nam dajete snagu da izdržimo na ovom zajedničkom putu, a taj put je pobeda. Pri kraju smo predizborne kampanje gde su se čelnici i simpatizeri Srpske liste napadali, sve smo istrpeli. Režim iz Prištine nas je nazivao fašističkom milicijom, teroristima, i evo mi mu pokazujemo da smo ovde na svojoj želji. Danas je poručio da mu je žao što nije zabranio Srspku listu, e pa ostani takav kakav si, demokrata sigurno nisi. U Zvečanu žive hrabri i čestiti ljudi i nije slučajno da se nad Zvečanom vije naša trobojka još od 11 veka, to samo govori da je Zvečan večan, da je srpski narod večan. Obišli smo čitavo Kosovo i Metohiju, svuda smo dočekani hlebom i solju kako dolikuje srpskim domaćinima, iako teško žive niko od njih ne pomišlja da napušta svoju rodnu grudu i to je ono što nam daje elan da branimo naš narod, zato ćemo 9. februara pobediti, glasajući za Srpsku listu glasamo za bolji život Srba , za nova radna mesta, za nove investicije, kaže Milović.

kosovo-online.com

