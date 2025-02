NOVA VLADA DO 19 - 20. MARTA: Vučić - Svi u našem društvu ćute i prave se kao da ne razumeju o čemu je reč

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS osvrnuo se i na studentske proteste.

Foto A. Stanković

- Neki ljudi se plaše i sopstvene senke, povuku se u sebe da izbegnu svaku vrstu odgovornosti, nije to prvi put u Srbiji. Svi u našem društvu ćute i prave se kao da ne razumeju o čemu je reč. To je rekao jedan opozicioni lekar koji misli da ima pravo da tako okarakteriše ljude koji misle drugačije od njega. Telo studenata zove se veliki sastanak delegata, ušao sam malo dublje u tu tematiku, spoznao sve, očekujem da oni na ozbiljan način to sagledaju - dodao je.

- Smatram da u narednih 10-12 dana bi trebalo da bude najkasnije konstatovana ostavka vlade, pa počinju da nam teku rokovi ili za formiranje nove vlade ili za nove izbore - kazao je on.

Istakao je da bi to značilo da moramo dobiti novu vladu do 19. ili 20. marta, a u suprotnom moraćemo početkom maja na izbore.

Većinom ministara kaže, nije zadovoljan.

- Ne mogu da stignem da reagujem na svaku izjavu, ali ministar ne može da ima samo tašnu i mašnu, a da se ne bori - kazao je on.

Na pitanje kom scenariju je bliži, Vučić je rekao da misli da je dobro da se pokuša da se napravi jedna dobra vlada, jer je Ekspo važan te ukazao da je Nemačka danas potvrdila učešće na toj izložbi, Amerikanci usmeno, Rusi, Kinezi.