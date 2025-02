"ONI MENI DELUJU KAO ONAKO INFANTILNA DECA": Gaga Antonijević o umešanosti glumišta u proteste

REDITELj, scenarista i producent govorio je o aktuelnoj situaciji u zemlju, takođe se osvrnuvši i na političku ulogu Dragana Bjelogrlića.

Foto P. Milošević

Između ostalog, Antonijević je govorio o "glumcima i njihovoj infantilnosti".

Na pitanje zašto su glumci u Srbiji nezadovoljni, da li je njihova situacija loša i nezadovoljavajuća, Antonijević odgovara:

- Ja volim glumce, naravno, ceo život radim sa njima. Posle ovih, da kažem, njihovih protesta, štrajkova, oni meni deluju kao onako infantilna deca. Pamtim vreme, dok je Tito bio živ, radio sam aktivno u tom periodu, pa onda je dolazio Slobin period, pa je dolazio ovaj period DOS-a, pa sad imamo ovaj period. Ovo je definitivno najbolji period za našu profesiju. Nikada, nikada se ovako nije radilo.

Tvrdi da je situacija u filmskoj industriji odlična, te da Srbija ima izuzetno veliku proizvodnju filmova.

- I sad na svaki način pokušavate sami sebe da oštetite, to mi nije jasno. Zato sam i rekao, to je jedna infantilnost čudna koju ja ne mogu da razumem. I ne samo to, nego sad su krenuli, maltene se takmiče da ne bi slučajno neko pre njih stao u neki protest, da budu prvi, da im neko ne uzme svetlo, te pozornice protesta. Ja u Americi živim 30 godina, svaki Amerikanac bi se krstom krstio da je nešto dobro u toj tvojoj industriji, a da ti hoćeš da to sve poništiš. Ta iracionalna mržnja je najopasnija - upozorava reditelj.

(Alo)