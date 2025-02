JOVANOVIĆ OTKRIO DA JE CILJ STUDENTSKOG PROTESTA DOVESTI NJEGA I ĐILASA NA VLAST: Poručio studentima da su glupi i da ne mogu da vode državu!

OPOZICIONI političar Miloš Jovanović, gostujući u emisiji ''Bez pardona'' govorio je o studentima i potestima.

- Pa ljudi, zaista ne bih, mislim to je toliko neozbiljno, takva koještarija... Pa zato što jedan čovek izašao sa javne scene političke sa tom idejom... Pa znam, al mene brine kad se takve gluposti neozbiljne stvari zaprime. Prvo, kako bih vam rekao ako moji studenti znaju bolje od mene ja ne treba da dam samo ostavku na mesto predsednika stranke i svi mi treba da dam ostavku i na fakultetu. Ja sam nešto više knjiga pročitao a i svi mi oji smo stariji nešto više životnog iskustva imamo. Moj stariji sin će biti student za četiri godine, treba on da mi vodi državu, jeste vi ozbiljni? Drugo, kako ne shvatate da studenti su studenti kao kategorija samo dok su studenti i dok blokiraju fakultete dok se na taj način bore za slobodu u zemlji, onog trenutka kada ih budete politizovali u smislu da ih angažujete politički to se lomi kao kula od karata to se lomi kao kula karata, tada će doći na svetlost dana i sujete i podele i različita politička razmišljanja, to više nisu studenti, to su ond apolitički akteri. Kako nekom može da padne na pamet da na studentskim plenumima kojih ima, svaki fakultet ima svoj da se bira Vlada Republike Srbije- jeste vi normalni? Znate ni u jednom društvu, a svako društvo počiva na nekoj hijerarhiji, na nekom autoritetu jel tako? Autoritet vam zavisi od znanja, iskustva, uostalom i od rezultata ponekad, nikada ni u jednoj državi studenti nisu na vrhu u toj hijerarhiji društvene po definiciji stavri ne mogu biti i onda kada čujem takve stvari zapitam se, to je za jedno dve oktave luđe od onoga što su deset posto ovih građana glasalo za Belog preletačevića. A mislite da studenti imaju stav i viziju Srbije a da nije ovo pitanje odgovornosti pravne države, ova politička opredeljenja, šta ćemo sa istopolnim brakovima, šta ćemo sa KiM, šta ćemo sa EU, šta ćemo sa NATO pakta i vojnom neutralnošću mislite da imaju dovoljno znanja o tome, ljudi o čemu pričate?