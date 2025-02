ZATO SU NERVOZNI: Vučić - Bićemo zemlja sa najvećom stopom rasta u Evropi

U HALI sportova u Trsteniku večeras se održava skup na kome će govoriti predsednik Srbije i član Predsedništva Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić koji će izneti ideje o formiranju novog pokreta.

Foto M. K.

Zbog čega bi Hrvatska želela da Srbija ima dvostruko snažniju vojsku od nje? Zbog čega bi oni želeli da Srbija raste brže nego oni ekonomski? A Srbija ove godine bila bi zemlja sa najvćom stopom rasta u Evropi i ja vam kažem: Biće zemlja sa najvećom stopom rasta u Evropi, uprkos njihovim brutalnim napadima.

Skupu prisustvuju ministri Siniša Mali, Bratislav Gašić, Dejan Ristić, Nikola Selaković, kao i predstavnici koalicionih stranaka.

Okupljeni građani i simpatizeri nose zastave i transparente sa porukama podrške.

Prvi skup povodom osnivanja pokreta održan je prošlog petka u Jagodini.

Vučić je tada poručio da se formira pokret zbog budućnosti naroda i zato što su Srbiji potrebne promene i nova energija, a ne povratak u prošlost i dodao da će učlanjenje biti moguće od 15. marta, kao i da su svi dobrodošli.

On je ranije rekao da će na skupovima pokušati da predstavi kako vidi budućnost Srbije i naglasio da država mora da napravi plan do 2032. godine, jer dolazi do velikih promena u svetu.

Glavni odbor Srpske napredne stranke nedavno je doneo jednoglasnu odluku da podržava inicijativu za formiranje pokreta, kao i da će biti njegov deo, a podršku za osnivanje pokreta dala je i stranka Zavetnici.