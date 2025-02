VUČIĆ POSLAO JASNU PORUKU IZ TRSTENIKA: Neće biti ni prelazne, ni ekspertske vlade

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se tokom velikog skupa u Trsteniku osvrnuo se na proteste u Srbiji ističući da iza sveta stoga stoje strane obaveštajne službe.

Foto M. K.

Predsednik je ispričao da je juče ili prekjuče jedan važan stranac došao kod njega posle ostavke Miloša Vučevića i predložio mu da je najbolje da napravi jednu ekspertsku vladu.

- To će da vam bude novi zahtev onih koji su govorili da su protiv politike. I onda mi je rekao da je tu u pitanju i moja bezbednost. Ja sam mu na to rekao da me nije dobro slušao i da nikada nisam govorio nešto da bi se nekom dopalo ili ne. Ja da vama dam ekspertsku vladu, ja da vama dam neke lopuže da upravljaju Srbijom bez izbora i bez narodne volje, ja da vam omogućim da zajedno sa njima pljačkate ovu našu napaćenu zemlju - neću! Da li vi to možete bez mene, možete. Pošto si mi spomenuo bezbednost, razumeo sam to kao pretnju i mogućnost da me ubijete, ali nije nikakav problem možete i to da uradite, ali da vam popustim nikada neću. I neće biti ni prelazne, ni ekspertske vlade! - rekao je predsednik Vučić.