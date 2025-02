MITING SRPSKE LISTE U ZUBINOM POTOKU: Zaboravimo na razmirice, 9. februara stanimo svi pod barjak Srbije (FOTO/VIDEO)

MITING Srpske liste održan je danas u Zubinom Potoku u sali Doma kulture „Stari Kolašin“, gde su predstavnici Srpske liste građane Ibarskog Kolašina upoznali sa svojim predizbornim programom.

Foto: Kosovo online

Pred oko 1.000 građana Zubinog Potoka od kojih je veliki broj ostao u holu i ispred Doma kulture danas je sa mitinga koji je organizovala Srpska lista okupljenima poručeno da se zaboravi na sve sitne razmirice i nesuglasice između srpske zajednice na Kosovu i da svi 9. februara stanu ispod jednog barjaka: barjaka Srpske liste - barjaka države Srbije.

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek pozdravljajući okupljene rekao je da su svi Kolašinci danas došli ovde da podrže Srpsku listu i da se on oseća kao Kolašinac jer je najlepše godine svog života proveo u Zubinom Potoku gde je pet godina radio kao lekar.

- U politiku sam ušao kao potpuno ostvaren čovek samo sa jednim ciljem i sa jednim zadatkom, zato što volim ovaj srpski narod, zato što volim Ibarski Kolašin, zato što volim Kosovo i Metohiju, zato što volim državu Srbiju, zato što volim i ljude iz Srpske liste i zato što želim sa njima da osvojim svih deset mandata i da proterao ovaj izdajnički šljam iz Kolašina i ove lažne gradonačelnike koji imaju manji broj glasova nego što je ovde nas u ovoj sali. Moram da vam kažem od kada je došao Kurti na vlast, da se protiv Srpske liste vodi najprljavija kampanja, ovi ljudi preživljavaju pravu životnu golgotu, protiv svih nas pokrenute su krivične prijave za borbu protiv ustavnog poretka Kosova, za razliku od nas ima i drugih koji nam popuju o patriptizmu, a nema nikakvih krivičnih prijava protiv njih - kazao je Elek.

On je podsetio da je u Ibarskom Kolašinu najgora moguća reč biti izdajnik.

- Zato dajte da 9. februara te izdajnike svedemo na minimum, da nemaju ni 10 glasova, da se naši preci i naši potomci ne bi stideli od nas. Došao sam ovde da vas pozovem da budemo jedinstveni, da budemo složni, da zaboravimo na sitne razmirice i nesuglasice između nas, da 9. februara svi stanemo ispod jednog barjaka, barjaka Srpske liste, barjaka države Srbije koja je jedina stala iza Srpske liste, iza nas je cela država Srbija, ceo srpski narod i njen predsednik Aleksandar Vučić. Dajte braćo i sestre da 9.februara kažemo ko smo i šta smo, da kažemo d nismo i da s nećemo predati, da smo ovde svoj na svome i da želimo da ovde ostanemo i opstajemo. Pozivamo vas zato da 9. februara svi kao jedan, pozovete vaše komšije, prijatelje, kumove rođake, recite im da ih zove srpski narod, da ih zove Srpska lista, da ih zove država Srbija, da zajedno sa hemijskom olovkom prekinemo Kurtijeve žute trake i da oteramo njegove isćomišljenike. Da 9. februara osvojimo svih 10 mandata, da napravimo prvi korak koji će biti predhodni narednom koraku, da ako Bog da na jesen rasteramo i proteramo lažne gradonačelnike i njihove sluge, jer u Ibarskom Kolašinu od kada je veka i od kada je sveta nikada Albanac nije bio predsednik pa neće ni sada - poručio je Elek čiji je govor često bio prekidan aplauzima prisutnih.

Srpska lista nije samo ime, Srpska lista nije samo stranka, Srpska lista je srpski narod, poručio je okupljenima sa govornice predsednik Privremenog organa opštine Zubin Potok Srđan Vulović, koji je podsetio da je SL jedina lista koju podržava država Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

- Srpska lista nije samo ime, Srpska lista je srpski narod, Srpska lista je jedina lista na Kosovu i Metohiji koju podržava država Srbija na čelu sa našim predstavnikom Aleksandrom Vučićem, vlada Republike Srbije, sva ministarstva. Zašto Srpska lista, zato što je ona jedini i bukvalno jedini pravi predstavnik srpskog naroda koji živi na Kosovu i Metohiji, da nije nas koji vas predstavljamo, d anije države Srbije koja je iza nas, ne znam šta bi se ovde sve dešavalo. Zašto Srpska lista, kosovske vlasti su krenule u prebijanje srpskog naroda u Donjim Varahama pre, tri, četiri, pet godina u ranjavnje, tukli su nas u Gornjim Varagama, tukli su nas u Bubama, tukli nas u Lučkoj Reci, tukli nas u Jasenoviku, otimali zemlju na Brankovom brdu, oteli zemlju u Gornjem Jasenoviku, oteli zemlju u Brnjaku, zabranili su nam da se bavimo sportom, Mokra Gora kao domaćin igra u Novom Pazaru, svi naši klubovi su proterani odavde. Nisu nam dali da glasamo, da se vakcinišemo, sve živo što su mogli da nam zabrane oni su nam zabranili, jedino nam je još naš vazduh, naš čisti kolašinski ostao i njega slobodno udišemo zato što je slobodan kao što smo i mi kolašinci slobodni, slobodni u duši, slobodni u našim glavama, jeste teško možda nikad nije bilo teže i naši roditelji i naši dedovi su imali da ne kažem sličnih, ali isto ovakvih problema. Šta nam valja činiti, u Kolašin u se izdaja nikada nije praštala, naš čuveni pisac Gligorije Božović napisao je je jednu lepu pripovetku gd piše "Ljuta pravoslavka", pravoslavka čiji je muž promenio veru i poturčio se, čekala je priliku i zapalila je svoga muža, zašto? Izdao je sebe, izdao je porodicu izdao je svoj narod, na kraju krajeva izdao je budućnost svoje dece, znači praštanja u Kolašinu nema, ove naše izdajnike koji su se nakupili nema ih mnogo, ali su ipak izdajnici moraće da plate ili narodu ili Bogu, ko god je izdao u Kolašinu nije se na dobro završilo - poručio je Vulović.

Direktorica Predškolske ustanove „Naše dete“ Jasna Milovanovič rekla je okupljenima da je ovo vreme kada se srpski narod nalazi na raskrsnici gde odluka koja bude donešena neće bitni bitna samo za građane Zubinog Potoka već i za sve buduće generacije na KiM.

- Mnogi kažu da nikada nije bilo teže vreme, mnogi se pitaju da li smo i mi doprineli ovakvom vremenu i ovakvoj situaciji, ja vam na to pitanje ne mogu dati odgovor, ali mogu vam reći da danas imamo priliku da mi kao odgovorni građani učinimo nešto za svoju budućnost. Vreme u kom se nalazimo nije ni malo lako i svi mi koji živimo ovde to najbolje znamo. Bila su vremena teška i kroz predhodne godine, vekove, mada kao danas možda nikada nije bilo tako,ali ne zaboravimo da ovde žive veoma hrabri ljudi, veoma hrabre žene, neustrašiva deca,naša deca za čiju se budućnost moramo boriti, a naša borba mora biti usmerena ka državi Srbiji, ka jedinoj Srpskoj listi, jedinoj listi koja na ovim izborima podržava naša Srbija. Kao neko ko se bavi najmlađima stanovnicima našeg mesta mogu vam reći da u vrtiću u Zubinom Potoku nikada nije bilo više dece i to uliva ozbiljnu nadu, nadu za naš opstanak. Nedavno na jednom skupu u vrtiću rekoh predsedniku da pod hitno moramo da se proširujemo jer imamo preveliku listu čekanja. Danas ću ponoviti i vama svi skupa moramo da se proširujemo, rađamo i opstajemo da se sebremo ujedinimo i održimo na ovom podneblju - poručila je Milovanović uz poziv da 9.februara svi zajedno treba da podrže Srpsku listu kao garanciju da će se vratiti sve ono što je dolaskom na vlast, kako je rekla, nelegitimnih gradonačelnika uzurpirano.

Nedeljko Tomović predstavnik zavičajnog udruženja “Ibarski Kolašin“ iz Kragujevca poručio je da izbegli sa Kosova jednoglasno glasati za Srpsku listu.

- Poštovani predstavnici Srpske liste, draga braćo i sestre dragi moji Kolašinci, pre svega želim da vas pozdravim ispred Zavičajnog udruženja „Ibarski Kolašin“ iz Kragujevca da vam poručim da smo sa vama u ovim teškim trenucima. Svesni smo situacije u kojoj se nalazite, ali znajte da smo ubeđeni da ćete sa Srpskom listom i zajedno sa državom Srbijom naći način da izađete iz ove situacije i sačuvate Srbiju i veliku tu na prostoru Kosova i Metohije. Koliko smo uz vas pokazaćemo to 9. februara da će svaki naš dolazak iz Kragujevca, svaki glas biti upućen Srpskoj listi. Jedina državotvorna lista na Kosovu i Metohiji koju podržava Srbija i predsednik Aleksandr Vučić. Za nas je isključivo prihvatljiva sveobuhvatna Srbija sa Kosovom i Metohijom u sastavu Srbije i naš glas ovog puta će ići Srpskoj listi, nesebičnu podršku će imati 9.februara smo uz vas - kazao je Tomović.

Otac petoro deca i deda šestoro unučadi Radoš Milić rekao je da je zajedno sa svojom braćom platio visoku cenu za slobodu.

- Držali smo se zajedno 1999. 2004. i svih ovih godina do 2023.i dan danas se držimo, očekivali smo leta i zime na barikadama, ostavljali decu samu kući, ali uvek smo pevali srpsku pesmu, srpsku himnu i nikad se nismo plašili, zato danas sedimo zajedno ako poštujemo zavet, ići ćemo putem Obilića i tim putem ćemo svi krenuti, putem istine, okrenimo se svojim korenima, istina je ono što je u nama, a ne ono što nam drugi nameću. Sve dok mi znamo da je ovo zemlja naša nikonam je ne može oduzeti, proćiće vreme čekali su i naši preci, borili se i opstajali, predaja nikada nije bila opcija niti će danas biti. Pođimo svi zajedno neka nas 9.februara vodi Srpska lista do pobede, do slobode, bez podrške majke Srbije mi smo sami kao deca bez roditelja, kao drvo bez grane, zato moramo biti složni zbog naše slobode, zbog slobode naše dece, zbog njihovog obrazovanja, zbog otete zemlje pradedova, zbog istorije, zbog Kosova sa Metohijom i nije Kosovo Srbija, Srbija je na Kosovu, živela Srbija - istakao je Milić.

(Kosovo online)