PREMIJER VUČEVIĆ U POSETI MOJKOVCU: Rekonstrukcija pruge od Bara do Beograda promenila bi sliku regiona

PEMIJER Srbije Miloš Vučević poručio je danas u Mojkovcu da su odnosi između Crne Gore i Srbije dobri, ali da moraju biti još bolji.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Premijer je u ime Republike Srbije i svih građana, u ime Vlade RS i svoje lično ime, izjavio saučešće porodicama tragično stradalih ljudi na Cetinju i svim građanima Crne Gore.

- Srbija se saoseća sa bolom, kao i što se Crna Gora saosećala sa Srbijom nakon tragedije u Novom Sadu. Što se tiče današnjeg povoda, zahvalan sam na prilici da budem deo obeležavanja 109 godina od Mojkovačke bitke. Da nije bilo Mojkovačke bitke i junaka sa Mojkovca, božićne 1916. godine, ne bi bilo ni Krfa, ni Solunskog fronta, ni pobede 1918. godine. I zbog toga, Republika Srbija i celokupan naš narod duboko poštuju veliku žrtvu, bratstvo, hrabrost svih junaka predvođenim Vukotićem i hrabrim sokolima. Verujem da ćemo zajednički obeležavati sve one datume koji su u istoriji jedne i druge države i da se nećemo stideti onoga što nas je povezivalo, poštujući postojanje obe države i čuvajući dobre odnose.

Moramo pamtiti Mojkovačku bitku

Vučević je naglasio da su poruke Mojkovačke bitke za njega neprolazne.

- Kao neko ko ima poreklo sa ovih prostora apsolutno, da nije bilo junaka ne bi bilo Kajmakčalana, da nije bilo tog stradanja Vojske Kraljevine Crne Gore koja se odlučila da štiti tada teško ranjenu Vojsku Kraljevine Srbije, mi verovatno ne bismo imali taj istorijski dalji razvoj kakav smo imali. To je nešto što mora da se pamti za večnost i nadam se da ćemo biti dostojni kao generacija da na još svečaniji način obeležavamo 110 godina Mojkovačke bitke.

Svi smo zainteresovani za mir i stabilnost

Premijer je naveo da su odnosi između dve države dobri i veruje da moraju i mogu biti još bolji. Dalje ističe da nas mnoge stvari povezuju kao narod, kao što su bliske rodbinske veze, istorija, tradicija, duhovnost kultura, ekonomija, ali i zajednička sudbina Zapadnog Balkana.

- Mislim da smo svi zainteresovani za mir i stabilnost. Verujem da i Srbija i Crna Gora imaju zajednički put ka EU, a mislim da je to interes i EU. Razgovarao sam danas sa Mandićem, ali i Spajićem u Berlinu prošle godine, o infrastrukturnim projektima koji treba da približe dve države. Gospodin Mandić me je obavestio da je spreman novac za rekonstrukciju pruge, govorim o pruzi za Bar.

Taj projekat od Bara do Beograda, pa dalje do Novog Sada i Subotice je nešto što bi moglo da promeni sliku u regionu. Demografija je najveći problem svih nas, naposletku sve se svodi na demografiju. Čuo sam od predsednika opštine Mojkovac koliko ljudi danas živi u Mojkovcu i dobio poređenje sa prethodnim popisom i vidite koliko je manje ljudi. To su trendovi koji nisu dobri za ceo region. Nas je sveukupno malo i mislim da su negde stvarno smešne podele. A mi samo gledamo koje barijere da postavimo jedni drugima - reči su Vučevića.

Radujem se kada dolaze u Srbiju da studiraju

Odgovarajući na pitanje novinara o inicijativi besplatnog školovanja studenata iz Crne Gore u Srbiji, srpski premijer ističe da je to bila inicijativa sa obe strane da se daju privilegije kod školovanja za građane koji se osećaju kao deo srpskog naroda.

- Nažalost, nismo mnogo toga uradili, voleo bih da smo bili funkcionalniji i učinkovitiji. Nadam se da ćemo u sledećem periodu to ispraviti. Radujem se kada dolaze da studiraju u Srbiji, mislim da je i to bolje za Crnu Goru nego da idu negde širom sveta. Nije lepo da kada neko kaže kada se upisuje na fakultet da je Srbin, a kada završi kaže nešto i kontra onoga što je govorio. To nije pitanje prebrojavanja, samo da se ne krši zakon.

Zvanična poseta

On je naglasio i da se juče čuo sa premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem, kao i sa predsednikom Skupštine Andrijom Mandićem nakon tragedije u Cetinju i potvrdio da je spreman za sastanak sa premijerom Spajićem u Podgorici ili Beogradu.

- Gospodin Spajić je dobrodošao u Srbiju - dodao je Vučević.

(Dnevnik)

